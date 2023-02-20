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VakıfBank’tan 1,8 milyar dolar tutarında yeni kaynak

VakıfBank, 1,7 milyar dolar ve 75 milyon euro olmak üzere toplam yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarında Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi.

20 Şubat 2023 Pazartesi 15:06
VakıfBank’tan 1,8 milyar dolar tutarında yeni kaynak

VakıfBank’tan 1,8 milyar dolar tutarında yeni kaynak

 

Söz konusu işlem, Türk bankaları arasında tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon ve fonlama işlemi olarak öne çıkıyor. 

Aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, yurt dışından elde ettiği kaynaklarla Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyor. VakıfBank bu kapsamda DPR seküritizasyon programı altında 5 bankayla toplam 1,7 milyar dolar tutarında 2 yıl geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli, 2 banka ile de 75 milyon euro tutarında 2 yıl geri ödemesiz toplam 4 yıl vadeli bir fonlama işlemi gerçekleştirdi. VakıfBank’ın toplam 7 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirdiği bu işlem, Türk bankaları arasındaki hem tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi hem de yine tek seferde gerçekleştirilen en büyük fonlama işlemi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca DPR programının teminatlı yapısı nedeniyle işlem özelinde oluşan maliyetler 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi maliyetlerinin oldukça altında gerçekleştirildi. 

“Söz konusu fonlama işlemini yakın zamanda 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.”

Öncelikle Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketi ile ilgili duydukları derin üzüntüyü dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, diğer yandan global ekonomi anlamında zorlu şartların devam ettiği bir süreçte, VakıfBank’ın milli ekonomiye desteğinin sürdüğünü aktardı. Üstünsalih “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle vakit kaybetmeden kolları sıvayarak deprem bölgesine gerekli tüm yardımları yapmak için seferber olduk. Ayrıca Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak milli ekonomiye olan desteğimiz farklı formlarda kendini göstermeye devam ediyor. Yurt dışı fonlama tarafında yıla hızlı bir başlangıç yaparak milli ekonomiye desteğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Böylesi bir dönemde ülkemize getirdiğimiz bu taze kaynağı çok yakın bir zamanda 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemize her anlamda verdiğimiz desteği sürdürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle VakıfBank’a ve ülkemize güvenlerinin bir göstergesi olarak işlemimize katılan bankalara bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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