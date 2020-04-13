VAKKO'dan 3 Milyon Adet Yeni Maske





VAKKO, Türkiye’nin Covıd-19 salgını ile devam eden mücadelesinde sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretim kapasitesini artırıyor. Bu amaçla yeni bir yatırım yapan VAKKO, tam otomatik makineler ile sterilize koşullarda üretilen 3 milyon adet maskeyi T.C. Sağlık Bakanlığı’na teslim etmeye hazırlanıyor.

Milli Dayanışma Kampanyası’nın ilk günlerinden itibaren VAKKO Üretim Merkezi’ni maske üretimine tahsis eden VAKKO, şimdi de bu desteğini önemli bir yatırımla, yeni bir maske üretim teknolojisine geçerek sürdürüyor. Bu yatırımla birlikte VAKKO, salgınla mücadele seferberliğine, tamamen strelize koşullarda üretilen ve paketlenen 3 milyon adet daha maske bağışlayacak.

Küresel Covid-19 pandemisi tüm dünyada ve Türkiye’de devam ederken, salgına karşı en önde, en zorlu mücadeleyi veren sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını mevcut maske üretim kapasitesini arttırarak sağlamayı düşünen VAKKO, yaptığı yatırımla üretim merkezi parkuruna yeni makineler ekledi. En kısa sürede kurulumu tamamlanarak üretime başlayacak olan, en son teknolojiyi kullanan makineler, el değmeden dikilerek ve paketlenerek, T.C. Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmeye hazır hale getirilen 3 milyon adet maske üretecek.

VAKKO Yönetimi, “Tüm dünyada devam eden bu eşi benzeri görülmemiş salgınla mücadele etmek için gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gözetmek ve karşılamak öncelikli görevimiz. Türkiye’nin salgınla mücadelesi kapsamında başlatılan seferberliğe katkıda bulunmaya, ihtiyaçlar doğrultusunda biz de mevcut kaynaklarımızı artırarak devam ediyoruz. VAKKO Üretim Merkezi’nde kurulum süreçleri tamamlanarak önümüzdeki hafta itibariyle faaliyete geçecek olan yeni makineler, Sağlık Bakanlığımıza teslim edilmek üzere 3 milyon maske daha üretecek. Bu süreçte büyük özveriyle sahada emek veren tüm çalışanlarımızla gurur duyuyor ve sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” sözleriyle salgına karşı verilen mücadeleye sağladıkları destek hakkında açıklamada bulundu.

VAKKO Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, maske üretim sürecinde görev alan tüm personel için en yüksek sağlık koruma önlemlerinin alındığının ve kullanılan materyallerin ilgili makamlar tarafından onaylanan kıstaslara uygun şekilde üretildiğinin altı çiziliyor.



