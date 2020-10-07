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Vakko Delight Confiture | Reçel'de Vakko koleksiyonu

Ambalaj tasarımında kendi tarzı ile gıda sektörüne giren Vakko reçel koleksiyonu ile göz kamaştırıyor, ancak fiyatları bildiğiniz gibi değil.

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:00
Vakko Delight Confiture | Reçel'de Vakko koleksiyonu

Vakko Delight Confiture - reçel koleksiyonu 

VAKKO şıklığının lezzet ile bir araya geldiği Delight tatları, özenle hazırlanan yeni bir seçki ile zenginleşiyor. Vakko Delight Confiture - reçel koleksiyonu 5 farklı çeşidiyle sofralara lezzet katıyor.

Doğal ve artizan lezzetler denildiğinde hafızalarda canlanan muhteşem kokuları ve görünümü özel sunumlar ile bir araya getiren Vakko Delight ailesi yeni lezzetleri ile büyümeye devam ediyor.

Birbirinden lezzetli, özenle ve sevgiyle üretilen 5 farklı çeşitten oluşan reçel koleksiyonu Vakko Delight lezzetleri arasında katılıyor. Vakko Delight Confiture, taze meyveleri katkı maddesi kullanılmadan sofralara taşıyor. Çocukluğun unutulmayan lezzetlerini anımsatan çeşitler arasında Cassis-frenk üzümü, Orange-portakal, Citron-limon, Framboise-Ahududu, Abricots- kayısı yer alıyor.

Vakko Delight Confiture; mutluluk veren hafta sonu kahvaltılarına, akşam üstü keyifli çay saatlerine ve günün her saatinde tatlı kaçamaklara eşlik ediyor.

Sezona ait yeni meyvelerle çeşidi genişleyecek olan bu özel reçeller, Vakko Bistrot, Vakko Patisserie ve vakkolatelier.com’da satışa sunuluyor.

Vakko Delight Confiture 330 GR – 65 TL

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Vakko ReçelVakko Delight Confiture
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