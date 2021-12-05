Van AVM Efsane Cuma’da 17 bin İranlı ziyaretçi ağırladı

Van AVM Genel Müdürü Bulut Kılıçaslan, “Bu Kasım ayında AVM’yi ziyaret eden İranlı turist sayımız 2019 yılına göre yüzde 15 yükseldi. Bu artışın ciroya yansıması ise yüzde 25 seviyelerinde oldu” dedi. 2021’i 6 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısı ile tamamlayacaklarını belirten Kılıçaslan, 2022’de 8 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Van’ın buluşma noktasıVan AVM, pandemi öncesi günlere geri döndü. Ziyaretçilerini sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ağırlayan Van AVM, şehrin sosyal yaşamına ve ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Van AVM, tüm dünyada alışveriş çılgınlığının yaşandığı 25-26 Kasım tarihlerinde 17 bin İranlı ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. İranlı turistler tarafından yoğun ilgi gören Van AVM’ye İran sınırının açıldığı 10 Ekim 2021’den bu yana ise toplam 69 bin 725 İranlı turist giriş yaptı. Van AVM, Kasım ayında 590 bin ziyaretçi ağırlarken, 2021’in 11 ayında ise toplam 6 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

“Pandemi öncesi rakamları aştık”

Van AVM Genel Müdürü Bulut Kılıçaslan, “Van AVM olarak markalarımızla birlikte sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. 2020 yılını kısıtlamalar nedeniyle ziyaretçi sayısı açısından düşük seviyede kapatsak da bu yıl pandemi öncesi dönemdeki rakamları aştık. Özellikle İranlı ziyaretçi sayımızda ciddi artış yaşandı. Bu Kasım ayında AVM’yi ziyaret eden İranlı turist sayımız 2019 yılına göre yüzde 15 yükseldi. Bu artışın ciroya yansıması ise yüzde 25 seviyelerinde oldu. 25-26 Kasım tarihlerinde ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 artarak yeni bir rekor kırmış olduk. Bu yılı 6 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısı ile tamamlayacağız. 2022 yılında ise 8 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.