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Varyantın Amerika Kıtasına Ulaşması Piyasaları Kırmızıya Boyadı

Omicron varyantı Amerikan kıtasında piyasaları alt üst etti. Risk iştahının gerilemesi sonrası güvenli limanlara talep yerine nakit varlıklara talep hızla artıyor

02 Aralık 2021 Perşembe 15:11
Varyantın Amerika Kıtasına Ulaşması Piyasaları Kırmızıya Boyadı

Varyantın Amerika Kıtasına Ulaşması Piyasaları Kırmızıya Boyadı

Haftanın son günleri yaklaşırken gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, yaptığı değerlendirmede Omicron varyantının Amerika'ya ulaşması ile piyasalara etkilerine değindi ve şu açıklamalarda bulundu: "Omicron varyantı ABD’de de görülmesinin ardından piyasalar montan olarak daha ufak Mart 2020 fiyatlamasına girmişti. Pandemi konusuna antremanlı olan piyasalar aşının da var olmasıyla Mart 2020 kadar çöküş yaşamadı.

Risk iştahının gerilemesi sonrası güvenli limanlara talep bir yana nakit varlığa talebin artması nedeniyle neredeyse her varlığın fiyatı geriledi. Piyasa dalgalanmalarını dışarıda bırakacak olursak,

Jack Dorsey’in yeni görev aldığı Square ismini ‘Block’ olarak değiştirerek kripto para dünyasına adım atacağının sinyallerini verdi. Facebook ise kripto para reklam yasağını kaldırdı ve böylelikle özel sektör engeli önce Google ardından Facebook’un yasaklarını kaldırması sonrası hafifledi. Günlük değişimlerde Omicron her ne kadar risk iştahında dalgalanma oluşturduysa da sektörün potansiyeli devam ediyor. Bitcoin 63.000$ seviyesi öncesi kaldıraçlı piyasanın etkisinde 56.000$ bandından kurtulamasa da şimdilik destek almayı sürdürüyor. Piyasada Omicron etkisi şiddetini artırması durumunda 53.000 ve 48.600$ destekleri bulunuyor. Bitcoin 48.000$ seviyesini aşağı kırmadığı sürece boğa sezonunu bitirmiş olmayacak. Bu nedenle Omicron etkisindeki dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Küçük yatırımcı grubunun da zarar durdur seviyesini 55.000 veya 53.000$ bölgesine koyması durumunda olası geri çekilmelerde kendisini koruyabileceğini düşünüyoruz."

Anahtar Kelimeler:
HuobiOmicron
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