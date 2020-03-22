Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor
Bu süreçte Türkiye’nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için www.vatanbilgisayar.com ve 0850 222 5656 numaralı çağrımerkezi hizmet vermeye devam edecek.
Vatan Bilgisayar 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibarenmağazalarındaki faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı
Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor
Bu süreçte Türkiye’nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için www.vatanbilgisayar.com ve 0850 222 5656 numaralı çağrımerkezi hizmet vermeye devam edecek.