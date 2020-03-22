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Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor

Vatan Bilgisayar 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibarenmağazalarındaki faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı

22 Mart 2020 Pazar 15:04
Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor

Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor

    Vatan Bilgisayar 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibarenmağazalarındaki faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı.Vatan Bilgisayar, Türkiye’de etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) salgınında vakasayısının artması sonucu bir önlem kararı aldı. Müşterilerinin veçalışanlarının sağlığını en büyük önceliği olarak gören Vatan Bilgisayar,salgın sebebiyle 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren tüm mağazalarınınfaaliyetlerini geçici bir süre için durdurma kararı aldı. 

   Bu süreçte Türkiye’nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için www.vatanbilgisayar.com ve 0850 222 5656 numaralı çağrımerkezi hizmet vermeye devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Vatan Bilgisayar
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