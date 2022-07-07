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Vatandaş bayram öncesi terzilere akın etti

Mübarek kurban bayramı öncesi yeni giyim alışverişi yapamayanlar terzileri hatırladı. Yırtık ve sökükleri onarmak için iki üç gün sonraya gün veren terziler var.

07 Temmuz 2022 Perşembe 06:53
Vatandaş bayram öncesi terzilere akın etti

Bayramda vatandaş terzilere akın etti


Kurban Bayramı öncesi yurttaşlar eskiyen veya yırtılan giysi ve ayakkabılarını tamir ettiriyor. Cumhuriyet'e konuşan ayakkabı tamircisi, "Artan fiyatlar nedeniyle terlik tadilatı yaptırmaya gelenler var" dedi.

Türk Lirası’nın yüksek değer kaybı, dövizdeki artış ve enflasyona bağlı maliyet artışları, giyim sektörünü de zora soktu. Yeni kıyafetlerdeki yüksek fiyat artışları nedeniyle alışveriş adreslerini değiştiren yurttaşlar, ikinci el giyim pazarlarını uğrak noktası haline getirirken, eskiyen veya yırtılan giysi ve ayakkabılarını ise artık daha çok tamir ettiriyor.

Cumhuriyet’in görüştüğü bir ayakkabı tamircisi, tadilat-tamirat işlerinin özellikle son bir yılda arttığını belirterek “Millet yeni ayakkabı alacağına eskisini tamir ettiriyor, bakımını yaptırıyor, giyiyor. Şimdi yeni ayakkabıyı nasıl alacaksın?” dedi.

Ayakkabı bakım ve tamirinin ortalama 40 lira olduğunu kaydeden tamirci, spor ayakkabısının boya maliyetinin dahi 50 lirayı bulduğunu söyledi. Bir ayakkabıcı da artan fiyatlar nedeniyle terlik tadilatı yaptırmaya gelen müşterilerinin olduğunu vurguladı. Bir diğer ayakkabı tamircisi ise işlerin artmasına karşın gelirinin, giderlerini ancak karşıladığını, müşteri kaybetmemek için de kazançlarından kıstıklarını aktardı. 

Terziler de ayakkabıcı esnafı gibi giysi üretmek yerine daha çok tadilat yapıyor. Bir terzi, “İnsanlar, ikinci el kıyafet alıyor. Artık piyasa çok pahalı. Her yerde ikinci el pazarları kuruluyor” dedi.     
 

Son Güncelleme: 07.07.2022 07:11
Anahtar Kelimeler:
BayramKurban BayramıTerzi
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