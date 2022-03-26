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Vatandaş, kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemiyor

Ekonomik krizle birlikte kredi borçları patladı. Yılın ilk ayında bireysel kredisini ödemeyen yüzde 247, kredi kartını ödemeyen yüzde 162 arttı.

26 Mart 2022 Cumartesi 13:18
Vatandaş, kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemiyor

Vatandaş, kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemiyor

TBB Risk Merkezi’nin verilerine göre, Ocak 2022 sonu itibarıyla bireysel kredi veya kredi kartı borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 130 bin 354’e ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin 2022 yılının ilk ayıyla ilgili açıkladığı “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı” raporu, özellikle AKP iktidarının yanlış politikaları ve gerilim siyaseti nedeniyle ağır bir ekonomik kriz içinde sürüklenen Türkiye’de bireysel kredi borçlarını ödeyemeyenlerde (yasal takibe intikal eden) hızlı bir artış yaşandığını ortaya koydu. 

Buna göre, geçen ocak ayında 2021’in aynı ayına kıyasla bireysel kredisini ödemeyenlerin sayısı yüzde 247.4 artışla 145 bin 333, bireysel kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı yüzde 162.2 artışla 106 bin 618 kişiye çıktı. Bu kapsamda bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı ise yüzde 202.6 artışla 222 bin 51 kişi oldu. Raporda artışla ilgili “BDDK tarafından kredi kartlarına ilişkin yapılan düzenlemelerin de etkili olduğu düşünülmektedir” vurgusu yapılsa da rakamlar 2022’nin ‘batık krediler’ açısından zor bir yıl olacağını ortaya koyuyor. Hatırlanacağı gibi bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı 2021 yılında 1 milyon 704 bini aşmıştı. Bu durumdaki kişilerin sayısı 2020 yılında ise salgınla mücadele kapsamında alınan yasal ertelemeler nedeniyle 690 bin 355 kişi olmuştu. Ancak bu sayılar 2019 yılında 1 milyon 404 bin, 2018 yılında ise 1 milyon 389 bin kişiydi.  

4 MİLYON KİŞİ BORCUNU ÖDEYEMEDİ

Öte yandan geçmiş yıllar da dikkate alındığında Ocak 2022 itibarıyla bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödemeyen ve bu borcu devam eden toplam kişi sayısı 4 milyon 130 bin 354’e yükseldi. 

Ayrıca yine Risk Merkezi verilerine göre, Ocak 2022 ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artış ile 28.5 milyar liraya yükseldi. 

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KrediKredi KartıTBB Risk Merkezi
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