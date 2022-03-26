Vatandaş, kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemiyor
TBB Risk Merkezi’nin verilerine göre, Ocak 2022 sonu itibarıyla bireysel kredi veya kredi kartı borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 130 bin 354’e ulaştı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin 2022 yılının ilk ayıyla ilgili açıkladığı “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı” raporu, özellikle AKP iktidarının yanlış politikaları ve gerilim siyaseti nedeniyle ağır bir ekonomik kriz içinde sürüklenen Türkiye’de bireysel kredi borçlarını ödeyemeyenlerde (yasal takibe intikal eden) hızlı bir artış yaşandığını ortaya koydu.
4 MİLYON KİŞİ BORCUNU ÖDEYEMEDİ
Öte yandan geçmiş yıllar da dikkate alındığında Ocak 2022 itibarıyla bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödemeyen ve bu borcu devam eden toplam kişi sayısı 4 milyon 130 bin 354’e yükseldi.
Ayrıca yine Risk Merkezi verilerine göre, Ocak 2022 ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artış ile 28.5 milyar liraya yükseldi.