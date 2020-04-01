

VavaCars, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

VavaCars ve Kadıköy Belediyesi imza attıkları iş birliği ile, 65 yaş üstü Kadıköy sakinlerinin gündelik ihtiyaçlarını kapılarına kadar taşıyor.

Emeklilerin maaşları kapıya teslim

Türkiye'de ikinci el araç pazarına taze bir soluk getiren VavaCars, tüm dünyanın mücadele ettiği Koronavirüs salgınına karşı Kadıköy Belediyesi ile güzel bir iş birliğine imza attı. Sosyal izolasyonun özellikle hayati önem taşıdığı 65 yaş üstü Kadıköy sakinlerinin tüm ihtiyaçları VavaCars’ın hizmet araçları ile adreslere teslim edilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere verilen talimat kapsamında oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ tarafından belirlenen 65 yaş üzerindeki sakinlerin gündelik ihtiyaçları Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri tarafından karşılanıyor. Gıda ve ihtiyaç temininin yanı sıra emeklilerin maaşları bankadan çekilerek kendilerine teslim ediliyor.

Koronavirüs ile mücadelede dayanışma öne çıkıyor

VavaCars Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığının olduğu kadar, dayanışmanın da öne çıktığı Koronavirüs ile mücadelede ‘VavaCars olarak ne yapabiliriz?’ diye düşündük. İlk olarak yaşlı nüfusun en fazla olduğu ilçelerden biri olan Kadıköy Belediyesi ile iletişime geçtik. 65 yaş üstü sakinlerine, düzenli olarak erzak temin eden belediyemizde, ek araç ihtiyacı olduğu bilgisi üzerine VavaCars hizmet araçlarımızı kullanıma sunduk. İnsanlığın tek yürek olduğu bu günlerde, çorbada bir nebze de olsa tuzumuzun olması bize mutluluk veriyor.” dedi.