Vebitcoin işlemlerini durdurdu | Thodex vurgunu dalga etkisi yarattı

Thodex patronu yurt dışına kaçınca kripto para sektöründe deprem yaşanıyor. Son dönemde kullanıcılardan para çekme ile ilgili çok sayıda şikayet gelen kripto para borsası Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Borsanın internet sitesi olan vebitcoin.com’a girildiğinde kullanıcıları şu açıklama karşılıyor:

“Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.”