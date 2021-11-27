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Vergi, ceza, harç ve pasaportlara zam geldi

Ekonomik krizi vatandaşa hayatı zorlaştırırken maliye de gelir artırmanın yolunu vergi, harç ve cezalar ile pasaportlara yapılan zamlarda buluyor.

27 Kasım 2021 Cumartesi 17:56
Vergi, ceza, harç ve pasaportlara zam geldi

Vergi, ceza, harç ve pasaportlara zam geldi

Petrol ürünleri ile gıda maddelerine yapılan zamların ardından maliye vergi, ceza ve harçlarda 2022 yılında yapılacak zam oranını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. Buna göre yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlar yüzde 36.2 oranında zamlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranınını yüzde 36.2 olarak belirledi. 2022 yılının yanı sıra 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak oranla trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yüzde 36.2 oranında zamlanacak. Cumhurbaşkanı'nın oranı değiştirme yetkisi bulunuyordu

Geçen yıl yüzde 9.11 oranında zamlanan yeniden değerleme oranındaki yüzde 36.2 artış, 2002 yılından bu yana yapılan en yüksek rakam olarak dikkat çekti.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 18.4, 2022 yılı için yılı için enflasyon beklentisi de yüzde 11.8 olmuştu. Yeniden değerleme oranına yapılan yüklü artışın ardından gözler asgari ücret görüşmelerine ve yapılacak zamma çevrildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için yüzde 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
VergiMaliyeHarçPasaport
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