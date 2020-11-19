Vergi, prim borçları yapılandırılıyor | Yapılandırmadan kimler faydalanacak

Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor | Kimler yapılandırmadan faydalanacak
Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la vergi ve prim borçları yapılandırılıyor. Borçlarının yapılandırılması ile Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlıyor.
IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Şenel
Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 6, 12 veya 18 taksitle ödenebilecek.
Borçlar Ocak 2021 itibarıyla ödenmeye başlanacak
Tahsilat ön planda
Onaylanan 7256 sayılı yapılandırma kanununun diğer yapılandırma kanunlarından farkının matrah artırımı olmaması durumuna dikkat çeken IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Şenel, onaylanan 7256 sayılı kanunda tahsilatın ön planda olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:
“Yasa temel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) olan borçların yapılandırılmasına yönelik hükümleri içeriyor. Düzenlemeyle beraber idari para cezaları ve vergi borçları yeniden yapılandırılıyor.
Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda değil. IFASTURK olarak vergi hukuku alanındaki yıllara dayanan tecrübemizle vergi yapılandırması konusunda danışmalık hizmeti almak isteyen herkese alanında uzman ekibimizle hizmet veriyoruz.”