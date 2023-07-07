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Vergi ve harçlara zam gelince, vatandaş sınır kapılarına koştu

AKP Hükümeti'nin gece yarısı duyurduğu zamların ardından sınır kentlerde oturanlar soluğu gümrük kapılarında aldı. 

07 Temmuz 2023 Cuma 15:43
Vergi ve harçlara zam gelince, vatandaş sınır kapılarına koştu

Vergi ve harçlara zam gelince, vatandaş sınır kapılarına koştu


Hükümetin gece yarısı aldığı zam kararı vatandaşları şoke ederken sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Yurt dışından getirilen her telefonlardan alınan harç miktarı 6 bin liradan 20 bin liraya çıkarılınca, komşu ülkelere akın başladı. 

Resmi Gazete’de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandı. Yeni tarih bu gece başlayacağından 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için yurttaşlar saatlerle yarışmaya başladı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı’nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.


Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

Dev zam sonrası yurttaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti.

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen yurttaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.


 

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