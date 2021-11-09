Vergi ve kesintilerle enflasyonla mücadele



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında kabine toplantısı dün gerçekleşti. 3 saat 40 dakika süren toplantıda; 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), fahiş fiyatlar, corona virüsü salgınında son durum ve ABD Başkanı Biden ile görüşme ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada elektrik faturalarından alınan TRT payı ve Enerji fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı. TRT payı elektrik fatura bedelinin %2’si tutarında tahsil ediliyordu, enerji fonu kesintisinin de kaldırılması ile birlikte her 100 TL’lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinden 3.25 TL indirim sağlanmış olacak. Hükümetin daha önce de yaptığı gibi vergi politikalarıyla enflasyonu desteklemeye çalıştığını görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda da benzer bir şekilde alkol ve tütünden alınan vergi artışı yapılmamış, otomobilde ÖTV matrah artışı yapılmış ve elektrik ile doğalgaz zammı konutta yapılmamıştı. Sıkı para politikası olmadan tek başına vergi ve ücretlerde yapılan ayarlamalarının enflasyon üzerinde etkisi oldukça sınırlı olacaktır.

Dolar/TL rekor peşinde. Dolar/TL son 4 işlem gününde 9.67 üzerinde kalarak güç kazandı. Büyükelçi krizinde 9.56 seviyesinden 9.85’e hızlı bir yükseliş yaşanmış ve ardından krizin tatlıya bağlanması ile 9.50’ye kadar gerilemişti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında artan faiz indirimi beklentileri yeniden TL’de değer kaybına neden olmaktadır. 18 Kasım TCMB’nin faiz kararı öncesinde TL’de değer kayıplarının devam edebileceğini düşünüyoruz. 9.67-9.71 destek aralığının korunmasını ve faiz indirimi beklentileri ile 9.795-9.88 aralığına yükselmesini bekliyoruz.

. BIST100’de BIST30 gibi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1589 zirvesini kırarak yeni bir rekora imza attı. BIST100’ün; dolar bazında tarihi zirvesi 500 $, 2021’de yıl içi en yüksek seviyesi 225 $ ve Mart ayından bu yana en yüksek seviyesi 180$. TL bazlı rekor seviyenin kırılması sonrasında 167.25 $ karşılığı olan 1625 ilk direnci olacaktır. Kısa vade BIST100’de 1589-1625 bandı içerisinde güçlü momentumun sürmesini bekliyoruz.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Kısa vadeli ralli, fiyata yakın ortalamasının üzerinde seans içi yükselen kanal direncine kadar devam etti. Kırmızı ile görülen yükselen trendin ana direnç noktası 1782’den yükselmektedir. 1782’den kar realizasyonunun etkili olması için 1764 desteğinin kırılması gerekmektedir. 1764’de bulunan ortalama kırılmadığı taktirde ralli gücünü koruyacaktır. 1782’nin kırılması durumunda ise 1817 direncine yönelim sürebilir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Kontratta 9.93 üzerinde seyir dün de devam etti. Yükselen trend desteği 9.90’dan 9.93’e, kırmızı ortalama ise 9.90’a yükseldi. Yükselen trend desteğinden alımların gelmesi ile 10.14’de bulunan direncine doğru yönelim bekliyoruz. 9.93 desteğinin kırılması 9.80 ortalamasına geri çekilme ve yatay trende dönüş anlamına gelecektir.

