Veri Girişi Yaparak Para Kazanmak

Veri girişi pek çok insana bir angarya olarak gelebilir. Ancak veriler özellikle teknoloji odaklı şirketler için olmazsa olmazdır. Buradaki sorun ise verilerin girilmesinin zorluğudur. Bu yüzden şirketler veri girişi için şirket bünyesi dışında bulunan insanlara bu işi verirler. Veri girişi yaparak para kazanmak son dönemin önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir.

Şirketler özellikle son dönemlerde minimum personel ile maksimum iş yapabilmeye odaklanmış durumdalar. Bu sayede harcamaları da en aza indirme çabasına giriyorlar. Pek çok şirket sadece veri girişi yapmak için personel istihdam etmeye sıcak bakmıyorlar. Bu yüzden veri girişlerini üçüncü kişilerin yapması için ilanlar veriyorlar. Veri girişi süreci son derece uzun ve zorlu olabilecek bir süreçtir. Bazı durumlarda bu giriş çeşitli robotlarla otomatik bir hale getirilse de robotların yapamadığı ve insan kontrolünde girişinin yapılması gereken veriler de bulunmakta.

Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Verilerin içerikleri şirketten şirkete göre değişkenlik gösterir. Örneğin bir otomotiv firması son 20 yılda satılan otomobillerinin marka, model ve adetlerini günlük bazda girilmesini isteyebilir. Bunun ne kadar uzun sürecek bir süreç olduğunu tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Bu veriler ışığında firma raporlar hazırlayabilecektir. Tabi ki bir de günlük bazda veri girişi yapılmasını isteyen şirketler vardır. Sürekli olarak veri girişi yapılması bir süre sonra sıkıntılı bir hal alabilir. Bu yüzden bu işe başlamadan önce tam olarak ne yapacağınızı iyi öğrenmek gerekir. Sadece kurumsal firmalar veri girişi için insanlar aramazlar. Orta ve küçük ölçekli firmalar da belli dönemlerde veri girişi için kişi arayışına girerler. Örneğin şirketin stok sayımı sonrasında stokların bilgisayar ortamına aktarılması da bir tür veri girişidir.

Veri girişi uzun süren bir süreç olduğu için bir süre sonra baştan savma ya da atlayarak veri girişi yapılması sıklıkla görülen bir durumdur. Bu durum ortaya çıkınca iş verenin güveninin sarsılacağını unutmayın. Bu durum yaptığınız için devamının gelmesinin de önüne geçecektir. Şirketler için güvenilir olmak ve şirket bilgilerinin güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Bu yüzden verilen işi iyi yapacak insanları bulmak kadar güvenilir insanlar bulmak da önemlidir. Sonuçta şirket bilgileri şirket dışındaki bir bilgisayarda işlenmektedir.

Veri Girişi Yapabilmek İçin Neler Gerekli?

Veri girişi yaparak para kazanmak için elbette ilk önce yeterli derecede bilgisayar kullanım bilgisine sahip olunmalı. Bazı durumlarda veri girişi yapılmasını isteyen kişi ya da kurumlar bu verilen kendi sistemleri üzerine girilmesini de isteyebilirler. Bu durumlarda kullanılan yazılıma kısa sürede hâkim olabilecek bir yeteneğe de sahip olunması iyi olacaktır. Bununla birlikte elbette kendinize ait bir bilgisayarınızın ve internet bağlantınızın da olması sürekli olarak size ulaşılması konusunda bir artı olacaktır.

Eğer girilmesi istenen veriler düz yazı ya da makale şeklindeyse en azından Microsoft Word, sayısal tablolar üzerine girilecek veriler ise Microsoft Excel bilginizin olmasını gerektirebilir. Microsoft yazılımları günümüzde bilgisayar kullanan her kişi tarafından kullanılabilmekte. Ancak Excel gibi matematiksel formüller gerektiren yazılımlar için ekstra bir eğitim alınabilir. Çünkü Excel üzerine girilecek veriler çeşitli formüller ile zamandan tasarruf edecek şekilde otomatik bir hale getirilerek, belge üzerindeki tekrar eden yazıları sürekli olarak yazmanın önüne geçilebilir. Veri girişlerinin uzun süren, bazı durumlarda aylarca sürebilen işler olduğunu unutmayın. Benzer verileri sürekli olarak girmek bir zaman sonra konsantrasyon bozukluğu yaratacağı için bu işlemi yorulmadan ancak teslimat için size verilen zaman için bitirmeniz büyük önem taşır.