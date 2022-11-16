Veri odaklı bir işletme olmak için beş öneri

Her sektör ve kuruluş önemli bir dönüşümden geçiyor. Hepsi daha hızlı hareket etmek, verilerle daha akıllı hâle gelmek ve teknolojiyle daha fazla yenilik yapmak için uğraşıyor. Özellikle son birkaç yıldır dijital dönüşümün bir gereklilik olduğu sürekli dile getiriliyor. Kuruluşlar bu yolda ilerlerken giderek daha karmaşık hâle gelen verileri ve görevleri yönetiyor. Ancak uzmanlar, verilerin her ne kadar verimli operasyon yürütmek için kritik öneme sahip olsalar da dönüşümün önündeki bir numaralı engel olma potansiyeline de sahip olduklarına dikkat çekiyor.

Dell Technologies META Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Amin, “Aynı zorluklarla karşılaşan müşterilerle olan temaslarımız sonucunda, veri labirentinden çıkış yolunun genellikle doğru araç setiyle insani bakış açısının bir araya getirilmesinden geçtiğini fark ediyoruz. Buradan hareketle dijital dönüşüm yolculuğunda yollarını bulmalarına yardımcı olacak beş adım karşımıza çıkıyor” diyor. Amin, söz konusu adımları şöyle sıralıyor:

Dijital dönüşümün iş hedeflerinizi gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olabileceğine dair net ve ortak bir vizyona sahip olun.

Karşılaşılan her BT problemi bir iş sorunuyla başlar. Verilerinizle nasıl baş edeceğinizin yollarını oluşturmadan önce, bir şirket olarak çözmeye çalıştığınız zorluklar hakkında düşünün. Bu vizyona sahip olduğunuzda, doğru teknoloji çözümünü ifade edebilir ve bir plan oluşturmak için ekibinizdeki BT uzmanlarıyla ortak bir zemin oluşturabilirsiniz. Agresif bir takvim belirlemek zorunda değilsiniz. Aşamalı bir yaklaşımla en önemli varlığınız olan çalışanlarınızı hesaba katarsınız. Onlara stratejiyi anlamaları ve buna uyum sağlamaları için yeterli zaman tanıyın.

Ölçeklenebilen uygun Uç ve Hizmet olarak (As-a-service) stratejilere yatırım yapın.

Günlük, sıradan görevleri otomatik hâle getirin.

Hizmet olarak (As-a-service) sunulan deneyimler, ekipleriniz üzerindeki altyapı yönetimi yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Esnek bir BT kullanım modeliyle çeviklik elde edebilirsiniz. Aynı zamanda ortamınızı kontrol edebilir, ölçeklendirebilir, farklı dinamiklere uyum sağlayabilirsiniz. Uç’ta sunulan fırsat ise veriyi, oluşturulduğu noktaya yakın bir yerde aksiyon alarak üretebilmeniz. Gerçek zamanlı veri analizi ile daha hızlı hareket edebilir ve büyük miktarda veriyi merkezî bir konuma iletmenin getirdiği maliyet kaygılarını azaltabilirsiniz. Bu özellikle perakende, sağlık ve hatta toplu taşıma gibi sektörleri için geçerli.

Yapılan bir araştırma, kişisel faydaların net olması hâlinde insanların teknolojiyle daha fazla iş birliği yapmaya istekli olduğunu gösteriyor. Hatta öyle ki araştırma katılımcılarının yüzde 69'u becerilerini geliştirmek ve terfi etmek için daha fazla zamana sahip olmayı istiyor. İşlerin otomatik hâle getirilmesiyle, insanlar kendilerine ilham veren şeylere ve iş fırsatlarını ortaya çıkarmaya odaklanabiliyorlar. Meraklı zihin yapısı, veri analitiği için değerli bir beceri olduğundan ekipleriniz verilere stratejik bir yaklaşımla bakmak için yeterli zamana sahip olduğunda, içgörüye dayalı kararların önünü açmaya başlarsınız.

Küçük ölçekli pilot uygulamalarla başlayın.

Sandbox, “test et ve öğren” yöntemi için mükemmel bir ortam. İnsanlar kendilerini güvende hisseder ve siz de etki üzerinde kontrol sahibi olursunuz. İnsanları başarı göstermeye ve bu başarıları duyurmaya teşvik ederken, analitiklerden içgörü elde etmek için en iyi taktiklerden biridir. Bu noktada, burada değinilen birinci adıma geri dönersiniz. Başlangıçtaki iş sorununa bakın. Olumlu bir sonuç elde etmek için yeni eklediğiniz teknolojiyi, ekibinizin elde ettiği kazanımlarla zaman içinde birleştirin. Ardından pilot uygulamanızı değerlendirin, çoklayın ve ölçeklendirin.

Yeterli koçluk, mentorluk ve güvence sağlayın.

Gerçek yenilik, insan ve teknolojinin kesiştiği noktada gerçekleşir. Bu nedenle, kullanıma dayalı BT modelleri ekiplerinize gereken nefes alma alanını sağlarken, bunları insan davranışlarına duyarlı bir şekilde dağıtmanız gerektiğini bilmek çok önemli. Herkesin gerekli araçlara erişebildiğinden ve bunları tam anlamıyla kullanabilmek için yeterli eğitim ve kaynağa sahip olduğundan emin olun. İletişim kurun ve fikirlere katkıda bulunmak ve sesini duyurmak isteyenler için bir platform oluşturun. İletişim eksikliğinin, araştırmaya katılanların ekiplerinin en çok mücadele ettiğini söylediği alanlardan biri olduğunu unutmayın.

Teknolojinin, şirket kültürünün veri odaklı kararlara doğru kaymasında önemli bir rol oynadığına inanıyorum. İnsan yeteneklerini otomasyon ve kullanıma dayalı BT ile artırdığınızda, ekibinizi heyecanlandıran yeni fırsatlar ve deneyimler yaratırsınız. Böylece üretkenliklerini yeni zirvelere taşıyabilir ve harika sonuçlar elde ederken kendileri için bir amaç bulmalarını sağlayabilirsiniz.