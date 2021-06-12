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Verimder Anadolu Buluşmaları'nda 13 il ziyaret edilecek

Dalmaçyalı sponsorluğunda gerçekleştirilecek Anadolu Buluşmaları’nın ikinci bölümünde Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER, “Enerji Verimliliği ve Gelecek” teması ile 13 ili ziyaret edecek.

12 Haziran 2021 Cumartesi 20:53
Verimder Anadolu Buluşmaları'nda 13 il ziyaret edilecek

Verimder Anadolu Buluşmaları'nda 13 il ziyaret edilecek


Anadolu Buluşmaları’nın ikinci devresinde ilk toplantıyı 16 Haziran Çarşamba günü İzmir’de gerçekleştireceklerini açıklayan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin “Özellikle yaz aylarında binalarda soğutma ihtiyacı nedeniyle artan enerji talebine ısı yalıtımı ile dur diyebiliriz. Bu sebeple öncelikli olarak rotamızı sıcak iklim bölgeleri üzerinde belirledik” dedi.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği VERİMDER, tüm Türkiye’de enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda başlattığı seferberliğin ikinci devresine “Enerji Verimliliği ve Gelecek” temasıyla başlıyor.  Tüm dünyanın ve ülkemizin en önemli konularından biri olan enerji verimliliğinin daha fazla yaygınlaşması amacıyla Verimder, “Anadolu Buluşmaları”nın ikinci devresini 16 Haziran’da İzmir’de başlatarak çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Dalmaçyalı sponsorluğunda İzmir’de düzenlenecek ilk toplantının ardından Verimder öncelikli olarak belirlediği 13 ili karış karış gezecek.

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Enerji tasarrufunun önemi başta olmak üzere enerji verimliliği hakkında her şeyin konuşulacağı ‘Anadolu Buluşmaları’ toplantı serisinde yeni çözümler ile birlikte tüm kamuoyu bilinçlendirilecek.

Toplantı rotasında 13 il bulunan Verimder’in, Anadolu Buluşmaları ile tüm Türkiye’yi tekrar karış karış gezeceğini belirten VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, “Çevre sorunlarıyla daha çok uğraştığımız şu günlerde gelecek nesillere daha sürdürülebilir ve yeşil bir dünya bırakmak için iklim değişikliğinin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu noktada enerji verimliliğini önemini tüm Türkiye’ye tekrar anlatmak istiyoruz” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ SICAK İKLİM BÖLGELERİ

Enerji verimliliğinin her alanındaki bilgileri kamu ile paylaşarak topluma farkındalık kazandırmak istediklerini dile getiren Prof. Dr. Emre Alkin, “Özellikle yaz aylarında binalarda soğutma ihtiyacı nedeniyle artan enerji talebine ısı yalıtımı ile dur diyebiliriz. Bu sebeple öncelikli olarak rotamızı sıcak iklim bölgeleri üzerinde belirledik” diye konuştu.

Anadolu Buluşmaları İzmir Etkinliğimiz hakkında bilgi ve kayıt için: info@verimder.org.tr

ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

Binaların ısı kayıplarının önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlanması için dış yüzeyinde yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Binaların dışa bakan iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasındaki farkın 3 derecenin üzerinde olmaması gerekir. Dış duvarın iç yüzey sıcaklığındaki artış, iç ortamda hava akımını engeller. Bu sayede ısı kayıplarının önüne geçilir.

Binaların içi kış aylarında daha hızlı ısınırken yaz aylarında ise daha hızlı soğur. Verimli kullanılan enerji ile ısınma ve soğutma maliyetleri azalarak, tasarruf etmenizi sağlar.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ISI YALITIMI ŞART

Hem ülkemizde hem de dünyamızda sanayileşme ve şehirleşme yaygınlaşmaya devam ediyor.  Bu duruma bağlı olarak enerji ihtiyaçlarımız her geçen gün daha da artıyor. Ancak gelecek nesillerin de yeryüzünde az olan doğal kaynaklarımızı kullanabilmeleri için çevreyi korumak ve yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu konularına dikkat etmemiz gerekiyor.

Ülkemizde enerjinin yaklaşık yüzde 40’ı konut ve sitelerde tüketiliyor. Binalarda kullanılan enerjinin yüzde 80’ine yakını yapıların ısıtılması veya soğutulması için kullanılır. Evlerin hem ısıtılması hem de soğutulması için her yıl fazladan harcadığımız maliyetler ülke ekonomisini de etkilemektedir.

Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azalması, ekonominin canlanması, istihdam oranlarının artması enerji verimliliği ile elde edilir.

Enerjinin temiz elde edilmesi kadar kullanılan enerjinin verimliliği de çok önemlidir. Enerji verimliliği denilince ilk akla gelen teknoloji ısı yalıtımıdır. Hem hükümetin hem de finans sektörünün destekleyici uygulamaları ile ısı yalıtımı artık birçok binada uygulanıyor.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Hakkında:

Her geçen gün azalan mevcut enerji kaynaklarımızı korumak ve daha verimli kullanarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmeyi hedefleyen VERİMDER, kamuoyunu yapılarda ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmek ve toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşudur.

Mevcut enerji kaynaklarından daha uzun süre yararlanılmasına destek sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen VERİMDER, toplumun her kesimi ile işbirliği yapmak, bilinçlendirmek, bilgilendirme ve eğitim seminerleri düzenlemek, çözümler üretmek ve ortak çaba göstermektir. Ayrıca ülkemizdeki yönetmeliklerin AB ve diğer dünya standartlarıyla uyumunda bilgi ve birikimiyle destek vermek önceliğidir.

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VerimderEmre AlkinAnadolu Buluşmaları
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