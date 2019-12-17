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Vestel, sürdürülebilir KSS projesiyle Dünya Lideri oldu

Sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle Vestel'e Dünya Lideri Nişanı verdi.

17 Aralık 2019 Salı 13:08
Vestel, sürdürülebilir KSS projesiyle Dünya Lideri oldu

Vestel, sürdürülebilir KSS projesiyle Dünya Lideri oldu

Dünya genelinde kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle Vestel'e Dünya Lideri Nişanı verdi.

Yardıma ve bakıma muhtaç engelli hayvanlara, kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından yürüteç tasarlayan Vestel, Temmuz ayında İngiltere'de düzenlenen "International CSR Excellence Awards 2019"da "En İyi Uygulama Ödülü" almıştı. Dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, ödül alan tüm şirketler arasında bağımsız jüri tarafından yapılan inceleme sonucunda Vestel'e Dünya Lideri (CSR World Leader) Nişanı verdi.

Birleşik Krallık Parlamento binasında gerçekleştirilen törende ödülü, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı. Zorlu Holding'in 'Akıllı Hayat 2030' vizyonu çerçevesinde her canlının geleceği için teknoloji geliştirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Özkaban, "Vestel Beyaz Eşya olarak öncelikli amacımız; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmak. Bu amaç ve Vestel teknolojisini birleştirerek daha birçok projeye imza atacağız" ifadelerini kullandı.

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