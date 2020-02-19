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Vinci’den drone teknolojilerine yatırım

Türkiye ve Almanya’da yaptığı üç yatırım ile 2019 yılında adını duyuran girişim sermayesi Vinci, portföyüne dördüncü şirketini de ekledi. Vinci’nin yeni yatırımı, otonom dronlarla endüstriyel alanlarda çevre güvenliği sağlayan Herotech8 Ltd. şirketine gerçekleşti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:45
Vinci’den drone teknolojilerine yatırım

Vinci’den drone teknolojilerine yatırım

Endüstri 4.0 mobilite, enerji ve lojistik alanlarında geleceğin teknolojisini yakalamak için yatırımlarını sürdüren Vinci, İngiltere Cranfield merkezli Herotech8 şirketine tohum yatırımı yaptı. Geliştirdikleri yazılım ve donanım teknolojileri ile birlikte standart (“off-the-shelf”) dronları otonom hale getiren şirket, endüstriyel alanlarda, kritik altyapı tesislerinde, enerji santrallerinde, limanlarda ve madenlerde güvenlik görevlilerine tamamlayıcı hizmet sağlamayı amaçlıyor.

Şirket, pilot gerektirmeyen otonom dronlarla müşteri tarafından önceden belirlenen rotalarda güvenlik kontrolü yaparak insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltırken hem operasyonel maliyetleri düşürüyor hem de büyük tesislerde incelenmesi zor olan kör noktaların güvenliğini sağlıyor. “Drone in-a-box” teknolojisi ile birlikte dronlar otomatik bir şekilde baz istasyonlarına geri dönerek sıradaki devriyesinden önce şarj olup 24 saat devriye işlemine devam edebiliyor. Halihazırda tesislerde bulunan güvenlik sistemleri ile entegre olabilen teknoloji, teknoloji adaptasyonu süresini de bir hayli azaltmış oluyor.

Herotech8 CEO’su Edward Anastassacos, “Dronlar, güvenlik hizmetlerinin ve kamu güvenliği kuruluşlarının operasyonlarını nasıl yürütebileceği konusunda gerçekten devrim yapma potansiyeline sahip. Ancak dağıtım ve maliyet zorlukları, bu hayati hizmetlerin yaygın olarak benimsenmesini kısıtlıyor. İnşa etmekte olduğumuz altyapının, bu pazarların vizyonu olan geleceğin erişilebilir ve pilotsuz operasyonları için anahtar olduğuna inanıyoruz. Vinci’nin ve İnci Holding’in sahip olduğu endüstriyel gücüyle bu misyonda bize destek olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton da yatırımla ilgili “2019 yılındaki son, İngiltere’deki ilk yatırımımızı Herotech8’e yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yatırımla Vinci’nin hedef pazarlarının tümünde bir yatırımımız oldu ve 2019 için hedeflediğimiz dört yatırıma ulaştık. Daha önceki yatırımlarımızda olduğu gibi bizim için en önemli etmenlerden olan tecrübeli ve yetkin takım, müşteriye değer sağlayacak ürün odağı ve sağlam teknolojik inovasyonlar Vinci’nin bu kararı almasında büyük pay sahibi oldu. Ürünün potansiyel ilave kullanım alanları, Herotech8 ekibinin vizyoner bakışı ve Vinci’nin deneyimi ile birlikte büyüyeceğimize eminiz” diye konuştu.

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