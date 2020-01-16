Vintage kraliçesi Eleni | Marilyn Monreo'nun milyon dolarlık kıyafeti İstanbul'da



Aralarında Marilyn Monreo, Ajda Pekkan, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü sanatçıların milyonluk kostümlerinin de bulunduğu yakın tarihe damga vuran kıyafetleri toplayan Eleni hanım, dünya jet sosyetesinin vintage tutkusuna ışık tutuyor.

Eleni Vintage'nin Kurucusu Eleni Duraker



İstanbul Beyoğlu'nda tarihi Galata Kulesi çevresinde son günlerde sayıları hızla artan vintage dükkanlar adeta yeni bir sektörü ortaya çıkardı. Sektörün öncüsü ise Eleni hanım.. TV dünyasına damgasını vuran Hatırla Sevgili, Hanımın Çiftliği, Karadayı, Keşanlı Ali gibi çok sayıda dizide rol olan ünlü oyuncuları, canlandırdıkların karakterin yılına göre giydiren Eleni Vintage, Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutuyor.

VİNTAGA SEKTÖRÜNÜN KRALİÇESİ

Türkiye'de vintage mağazacılığın öncü isimlerinden biri Eleni hanım. Kendi sektörünün adeta kraliçesi. Beyoğlu İstiklal Caddesi ile Galata Kulesi arasında kalan bölgede sayıları hızla çoğalan vintage dükkanları, bit pazarlarından, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere hatta ABD gibi ülkelerindeki garaj satışları ile açık artırmalardan satın aldıkları ürünleri vitrinlere koyarken, Eleni Duraker, mağazasını hikayesi olan, Türkiye'nin yakın tarihinde göz aşinası olduğunuz aksesuarları topluyor. 1950'li yılların Türkiyesi'nden günümüze kadar ulaşmayı başarmış binlerce aksesuar, kıyafet, ev eşyası Eleni Vintage'nin vitrinlerini süslüyor. ,

NİŞANTAŞI SOSYETESİ GARDROBUNU ELENİ HANIMA AÇMIŞ

Aslen Antakyalı varlıklı bir ailenin kızı olan Eleni Duraker, yıllar önce tahsil için geldiği İstanbul'a aşkla bağlanmış. Kısa sürede içinde bulunduğu sosyal çevrenin dikkatini üzerinde toplayan Eleni hanım, Beyoğlu, Nişantaşı ve Şişli sosyetesinin ünlü isimleriyle kaynaşmış. 15 yıl önce Avrupa'da ortaya çıkan vintage magaza konseptini İstanbul'a taşımaya karar veren Eleni hanım, yakın çevresinin de desteğiyle kısa sürede kendi tarzını oluşturmuş. Avrupa'nın değişik ülkelerinden Türkiye'ye gelen binlerce yabancının uğrak yeri haline gelen Eleni Duraker'in küçük mağazası kabına sığmaz olmuş.



DİZİ FİLMLERİNDE YILDIZLARIN KIYAFETLERİ BURADA

TV kanallarında özellikle son 15 yıldır çekilen önemli dizi filmleri ile Yeşilçam'ın yüksek bütçeli sinema filmleri ve reklam çekimlerinde tarihi sahneleri canlandıran görüntülerde ortaya çıkan kostüm ihtiyacı, Eleni Duraker'e yeni iş fırsatları çıkarmış. Keşanlı Ali'den, Hanımın Çiftliği'ne, Karadayı'dan çok sayıda ünlü sinema eserine kostüm kiralayan Eleni hanım, reklam filmi için kurulan setlere de kostüm ve aksesuar sağlamaya başlamış. Ünlü yönetmenler, yapımcılar ve çok sayıda senarist sessizce Eleni Hanım'ın mağazalarını ziyaret ederek çekilecek olan filmler için adeta ilham olmışlar.

MARILYN MONREOU'NUN ÜNLÜ KIYAFETİ'Nİ TESADÜFEN GÖRDÜK

Eleni Vintage, Türkiye'de tek, Avrupa'da ise bir kaç müzede görebileceğimiz kostüme sahip tek mağaza. Dünyaca ünlü film yıldızı Marilyn Monreo'nun ünlü kıyafetlerinden biri de Eleni Hanım'ın özel kolleksiyonu'nda. Paris'te bir müzayedede 2 milyon dolara satılan kıyafet maceralı bir yolculuğun ardından çeyrek asır sonra İstanbul'da ortaya çıkmış.

Marilyn Monreo'nun 2 milyon dolarlık dans kıyafeti

Kiralık bir banka kasasında korunan ünlü kıyafetle tesadüfen karşılaşmak bizim için büyük sürpriz oldu.

Ressam İbrahim Çallı'nın kız arkadaşı ressam Jale Yasan tarafından verilen Marilyn Monreo'nun kıyafetinin anlamı Eleni hanım için oldukça büyük ve asla satılık değil. Eleni Vintage mağazalarında Süper Star Ajda Pekkan, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın gibi çok sayıda ünlünün aksesuarları ve kıyafetlerinin yer aldığı mağazanın vitrinlerini görenler Türkiye'nin 1950 ila 1070'li yılları arasında tanık oluyor.

ÇEVRECİLER BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Dünya'da tatlı su kaynaklarının kirleten endüstriyel atıkların yüzde 10'nu günümüzde hazır giyim sektörünün kirlettiğine inanan çevreciler, vintage magazalardan alışveriş yapmayı tercih ediyor. İngiltere, ABD, Kanada, Fransa gibi ülkelerdeki vintage mağazaların müşterileri daha çok üniversiteli gençlerden ve varlıklı ailelerin çocuklarından oluşuyor. Türkiye'deki vintage mağazalarına ise, insanlar daha çok ikinci el ya da bit pazarı ürünleri satan kişiler olarak değerlendiriyor. Bu algı gün geçtikçe değişse de, dünyanın farklı ülkelerindeki müzayedelerden toplanan kıyafetleri getirenler yerel markaların çoğalmasına engel oluyor.

ELENİ VİNTAGE'DE NELER VAR?

1950'li yılların ünlü markalarına ait gözlükler, çantalar, kürkler ve kıyafetleri burada bulmanız mümkün. Eleni Vintage'de satılan kıyafetlerin ve aksesuarların büyük bölümü bir kez giyilmiş ya da kullanılmış. Ürünlerin yüzde 90'ı Avrupa'nın seçkin markalarına ait.

Fiyatları dünyadaki benzer mağazalara göre son derece uygun. Kadınların yoğun olarak aradığı gömlekler ve pantolonlar, şapkalar, renk renk takılar oldukça ekonomik fiyatlarla Eleni'den satın alabilirsiniz.