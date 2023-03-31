Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Visa’dan Sahteciliğin Dili Analizi

Kredi kartları dolandırıcılarının en çok kullandığı yöntemler konusunda tüketicileri uyaran Visa 'Kazandınız', 'Özel fırsat' ve 'Bedava' kili sözcükler konusuna dikkat çekiyor.

31 Mart 2023 Cuma 16:33
Visa’dan Sahteciliğin Dili Analizi

Visa’dan Sahteciliğin Dili Analizi

  • Visa’nın yeni araştırması, teknolojiye en yatkın tüketicilerin bile dolandırıcılar tarafından kullanılan dilin tuzaklarına düşebildiğini ortaya koyuyor. 
  • Araştırma, tüketicilerin %73’ünün iletişimde sahteciliğe dair uyarı sinyallerini kaçırabileceğini gösteriyor.
  • Araştırmaya göre dolandırıcılar en çok tüketici heyecanından yararlanıyor ve kişileri kandırmak üzere “kazanın”, “özel fırsat” veya “bedava” sözcüklerini kullanıyor.

İstanbul – 31 Mart 2023 – Visa’nın, Wakefield Research ile ortaklaşa yayınladığı yeni araştırma “Sahteciliğin Dili Analizi”, siber suçluların teknolojiye en yatkın tüketicilerde bile güvenlik açıkları bulduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yarıya yakını bir dolandırıcılığı fark edebileceklerinden emin olduklarını söyleseler de araştırma % 73'ünün dijital iletişimde sahteciliğe dair uyarı sinyallerini gözden kaçırabileceğini gösteriyor.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, "Günümüzde sahteciliğin dilini anlamak, dijital dünyamızda giderek daha önemli bir konu haline geldi. Visa’nın gerçekleştirdiği Sahteciliğin Dili Analizi, bu konuda tüketicileri bilinçlendirme ve korumaya yönelik çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası. Sahtecilik dilindeki ortak noktalara dikkat çekmenin altını çizmenin, küresel olarak bu suçların önlenmesinde etkili olacağı görüşündeyiz" dedi. 

Sahtecilik Dilini Keşfetmek

2022 yılında 18 pazarda, 6.000 kişiyle yürütülen anket alanında bir ilk. Anket sonuçlarına göre, en yaygın sahtecilik mesajları, %87 ile tüketicilere bir sorunu hakkında çözüm içeren veya onları cazip bir teklifle ilgilenmeye davet eden mesajlar. İkinci sırada ise, tüketiciyi harekete geçirmeye yönelik problem bildirimleri bulunuyor. Sahteciliğin Dili Raporu’na göre, dolandırıcılar en çok tüketici heyecanından yararlanıyor ve kişileri kandırmak üzere "kazanın", "özel fırsat" veya "bedava” veya “hediye" sözcüklerini kullanıyor. 

Raporda öne çıkan diğer bulgular işe şöyle: 

Hep başkalarının dolandırıcılık konusunda kendimizden daha kırılgan olduğunu düşünüyoruz.  Tüketiciler kendi dikkatlerine güveniyor. Diğer yandan, %90 gibi büyük bir çoğunluk, arkadaşları veya aile üyelerinin, e-posta veya kısa mesajla yürütülen potansiyel dolandırıcılıklara kurban gidebileceğinden endişe duyuyor.
•    Mesajlarda dikkat edilmesi gereken ayrıntılar: Ankete katılanların %81’i, yeni her 5 kişiden 4’ü bir mesajın doğruluğunu belirlemek için yanlış ayrıntıları kontrol ediyor. Şirketin adı veya logosu da dahil olmak üzere dolandırıcıların kolaylıkla taklit edebilecekleri özelliklere odaklanıyor. Raporda bireylerin, hesap numaraları veya şirketle etkileşimlerine ilişkin ayrıntılar gibi taklit edilmesi daha zor olan detaylara dikkat ederek kendilerini dolandırıcılardan daha iyi koruyabilecekleri belirtiliyor. 

En bariz işaretleri gözden kaçırmak: Araştırmaya katılanların yalnızda %60’ı kendilerine gelen bir mesajın geçerli bir e-posta adresinden gönderilip gönderilmediğine baktığını belirtiyor. Katılımcıların yarıdan azı ise (%47) kelimelerde doğru imlaya dikkat ediyor.

 
Tüketicileri korumak Visa’nın en önemli önceliği

Visa, dolandırıcılığı önlemek ve ağ güvenliğini artırmak üzere son beş yılda yeni teknolojilere 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Binden fazla siber güvenlik uzmanı, yılın her günü, günde 24 saat Visa ağını zararlı yazılımlardan, siber saldırılardan ve diğer tehditlerden korumak için göre yapıyor. Sadece geçtiğimiz yıl Visa, 122 milyon işlemde 7,2 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimini proaktif olarak engelledi ve bu işlemlerin müşterileri etkilemesine engel oldu. 

Son Güncelleme: 31.03.2023 18:20
Anahtar Kelimeler:
Visa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Ar-ge 250 Araştırması 10'ncu yılında
Türkiye Ar-ge 250 Araştırması 10'ncu yılında
İzmir Türkiye’nin temiz enerji üssü olmaya aday
İzmir Türkiye’nin temiz enerji üssü olmaya aday
Asgari ücrete zam gelecek mi? Seçim öncesi son hamle
Asgari ücrete zam gelecek mi? Seçim öncesi son hamle
Tarım alanları ve meraları OSB'ler işgal edecek
Tarım alanları ve meraları OSB'ler işgal edecek
Modanın kalbi Antalya’da atacak
Modanın kalbi Antalya’da atacak
Emekli maaşları zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Emekli maaşları zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Cep telefonlarına bugün yüzde 20 zam geldi
Cep telefonlarına bugün yüzde 20 zam geldi
Türkiye’nin gıda koridoru kapanmasın
Türkiye’nin gıda koridoru kapanmasın
SAHİM-SEN'den Sağlık Kanunu Teklifine Sert Tepki
SAHİM-SEN'den Sağlık Kanunu Teklifine Sert Tepki
Yerle bir ettikleri Atatürk Havalimanı'na cami yapıyorlar
Yerle bir ettikleri Atatürk Havalimanı'na cami yapıyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim