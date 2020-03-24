Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Vodafone'den kamu sağlık çalışanlarına destek geldi

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele eden kamu sağlık çalışanları için harekete geçti.

24 Mart 2020 Salı 20:14
Vodafone'den kamu sağlık çalışanlarına destek geldi


Vodafone'den kamu sağlık çalışanlarına destek geldi

Vodafone, koronavirüsle mücadele kapsamında, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacak.

24 Mart 2020 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele eden kamu sağlık çalışanları için harekete geçti. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecek listede yer alan kamu sağlık sektöründe görevli Vodafone’luların hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlanacak.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vodafone olarak, hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu doğrultuda, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”


 

Vodafone'dan uzaktan eğitime Coronavirüs desteği 
Vodafone'dan uzaktan eğitime Coronavirüs desteği 
Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru
Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru
Vodafone kodlama minibüsü Silivrikapı'da yola çıktı
Vodafone kodlama minibüsü Silivrikapı'da yola çıktı
İBB ve Vodafone'den kodlama minibüsü
İBB ve Vodafone'den kodlama minibüsü
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK için sipariş rekoru kırdı
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK için sipariş rekoru kırdı
Vodafone'de Burak şov
Vodafone'de Burak şov
 İstanbul Maratonu galibi yabancı atletler oldu
 İstanbul Maratonu galibi yabancı atletler oldu
Anahtar Kelimeler:
KamuVodafone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin fiyatlarında indirim geliyor | 22 kuruş düşecek
Benzin fiyatlarında indirim geliyor | 22 kuruş düşecek
Asansör güvenliği RoyalCert koronasavar ekiplerine emanet!
Asansör güvenliği RoyalCert koronasavar ekiplerine emanet!
Evde saç nasıl boyanır
Evde saç nasıl boyanır
Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor
Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor
DönerDer'den sektöre önemli çağrı | Paket servis sistemi iyi organize edilmeli
DönerDer'den sektöre önemli çağrı | Paket servis sistemi iyi organize edilmeli
Evde Kolay Ekmek Tarifi     
Evde Kolay Ekmek Tarifi     
Metro Türkiye, tüm mağazalarında Sosyal Mesafe önlemleri başlattı
Metro Türkiye, tüm mağazalarında Sosyal Mesafe önlemleri başlattı
Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici kaldırıldı
Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici kaldırıldı
AVM'ler satışlar düşünce geçici olarak kapanıyor 
AVM'ler satışlar düşünce geçici olarak kapanıyor 
ROSATOM “Uluslararası Radyokimya Yaz Okulu”na davet ediyor
ROSATOM “Uluslararası Radyokimya Yaz Okulu”na davet ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim