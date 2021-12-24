Volatilitesi Yüksek Hafta | İnfo Yatırım'dan Çağlar Toros'un değerlendirmesi

Cuma gününden bu yana yaşanan belirsizlikler ile 17 Aralık'ta 2.406 seviyesinde olan BİST100 endeksi 23 Aralık'ta 1.726 seviyesine kadar geri çekildi.



Volatilitesi yüksek ve zorlu bir haftayı geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana yaşanan belirsizlikler ile 17 Aralık'ta 2.406 seviyesinde olan BİST100 endeksi 23 Aralık'ta 1.726 seviyesine kadar geri çekildi. 1 haftada volatilite %30'a yaklaştı.

Dolar / TL ise Aralık ayındaki faiz indirimi ile birlikte 18,35'i test etti. Merkez Bankası'nın yaklaşık 6,5 milyar dolarlık döviz satışının piyasada yetersiz kalması ardından, Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası mikrofonların başına geçerek ''TL'yi Özendirme Paketi'' adı altında ekonomik paketler açıkladı.

bu paket ile ilgili olarak 'Bankadaki TL varlığı, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek.' açıklamasında bulundu. Kur tarafı 18,35'li seviyelerden paketin yankıları ile 3 günde 10,50'lere kadar geri çekildi. Dijital kanallardan ve piyasadan yatırımcılar tarafından 10 milyar dolar döviz satıldığı haberleri piyasalarda yer aldı.Kurdaki sert geri çekilme ile birlikte TL varlıklar değer kazanıp tahvil faizleri düşse de, kur kaynaklı olarak satışları dövize endeksli şirketler ve ihracatı yüksek sanayi şirketleri paylarında satışlar hızlandı.

Endekste bu hafta devre kesiciler çalıştı. Borsa İstanbul tarafından endeksteki düşüşün derinleşmemesi adına BİST50 paylarında uptick rule kuralı uygulansa da bu kural endeksteki satış baskısına engel olamadı. Sermaye piyasalarında bu hafta yaşanan dalgalanma vadeli işlem ve opsiyon piyasasında teminat tamamlama çağrılarını da ciddi düzeyde artırdı.

21 Aralık Salı günü VİOP'ta teminat tamamlama çağrısı 1,4 milyar TL olarak kaydedildi. Bu düşüşten en az yara alan sektör ise bankacılık sektörü oldu. Öyle ki faiz indirimlerinden bu yana bankalardaki fonlama maliyetlerinin düşeceği algısı sonrasında TL varlıklardaki değer kazancı bankacılık sektörü paylarına olumlu yansıdı.

TL'yi Özendirme Paketi'nin kısa vadede Dolar / TL tarafında baskı oluşturacağını düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede ise bu paketin Hazine'ye yük olup olmayacağını ve enflasyonu yukarı yönlü tetikleyip tetiklemeyeceğini yakından takip edeceğiz. TL’yi özendirmeye yönelik kur farkı getirisi mevduat paketinin, açıklanmasıyla birlikte gelen müdahalelerle varılan Dolar / TL seviyesinde, minimum 3 ay vadeye bağlanması gerekliliği ve enflasyonun çok altında maksimum %17 faiz ödenmesi ile birlikte düşünüldüğünde sınırlı ilgi olacağını düşünüyoruz.

Müdahalelerin sonlanmasının ardından kurlarda yükselişin olabileceğini ve bu gelişmelerin, endeksin lokomotifi olan ihracatçı şirketlere tekrar ilgi yaratmasını ve Borsa'nın TL alternatif yatırım araçları arasında tekrar öne çıkmasını sağlayacağını ön görüyoruz. Ayrıca şirketlerin, karlarını ortaklara dağıtma aşamasında yaptıkları ödemelerin stopaj oranı %15'ten %10'a indirilmesi sonrasında temettü paylarına ilginin artacağını düşünüyoruz.