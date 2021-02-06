WhatsApp’la ve Google'la Kişisel Bilgilerimiz Güvende Mi?



NG Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasının konusu WhatsApp ve Google. 13 - 25 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 15 yaş üzeri 2022 kişinin katılımı ile online yöntemiyle yürütülen araştırmanın ilginç sonuçları ilginç veriler sergiliyor. İşte o araştırma;

Verilerinin reklam kampanyalarında kullanılmasına izin verir misin?

İletişim kurmak, gündemden haberdar olmak, paylaşım yapmak gibi amaçlarla etkileşimde olduğumuz sosyal medya ve uygulamalar hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. Peki bilgilerimizi reklam amaçlı kullanmak isteyen şirketlere izin vermek istiyor muyuz?

Araştırmamızda katılımcılarımızın yarısı bilgilerinin reklam amaçlı kullanılmasına onay vermezken, %15'i bilgilerini reklam amaçlı kullanımlar için paylaşmaktan çekinmiyor. %35'lik kesim ise bu izni bazı durumlarda verebileceklerini ifade etti.

WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam edecek misin?

Verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeyi planlayan WhatsApp uygulaması ülkemizin gündeminde yer edindi. Peki bu durum kullanıcıların davranışını nasıl etkileyecek?

Yaptığımız araştırmada her 10 kişiden 2'si bu yasak şartını kabul edip uygulamayı kullanmaya devam edeceğini belirtti. 4'ü ise bu karar uygulamaya konursa WhatsApp'ı kullanmayı bırakacağını söyledi! Kalan 4'ü ise henüz bu konuda kesin bir karar vermediğini belirtti.

Bir hayli yüksek oranda kişinin uygulamayı bırakacağını belirtmesi, WhatsApp tarafında fikir değişikliğine yol açacak mı hep birlikte göreceğiz.

WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam etme sebebleri neler?

WhatsApp uygulamasını her halükarda kullanacak olan katılımcılarımıza bu uygulamadan vazgeçememe sebeplerini sorduk. Gelin sonuçları birlikte inceleyelim!

yüzde 25 oran ile insanlar en çok alışkanlık sebebiyle WhatsApp'ı kullanmaya devam edeceklerini belirtti! Diğer tercihler ise şu şekilde sıralandı:

WhatsApp'ı Kullanmaya Devam Edenlerin Nedeni Oran Alışkanlık 25% Herkes WhatsApp kullandığı için 23% WhatsApp'ı silmenin veri gizliliğinde çözüm olacağını düşünmüyorum 23% Alternatif uygulamaları beğenmiyorum 13% İşim nedeniyle gerekli 13% Verilerimi ilgili reklamı sunma dışında bir amaçla kullanacağını düşünmüyorum 8% WhatsApp'a güveniyorum 7% Facebook kullanıyorum 7% Alternatif uygulamalara güvenmiyorum 6% Diğer 1%

WhatsApp kullanmayı bırakmanda ne etkili oldu?

Güvenilirlik konusunda hassas olan veya gizlilik hakkına önem veren insanlar, WhatsApp'ın uygulayabileceği karardan sonra artık uygulamayı kullanmayacağını belirtti.

Katılımcılara WhatsApp uygulamasını kullanmayı bırakmasında etkili olan sebepleri sorduk. yüzde 65 verilerini paylaşmak istemediği için bu karardan sonra WhatsApp kullanmayacağını belirtti! %23'lük kesim ise Facebook'un WhatsApp aracılığıyla kendi verilerine erişmesini istemedikleri için bu uygulamayı kullanmayı bırakacaklarını ifade etti. Kalanlar diğer uygulamaları güvenli bulan kişilerden oluşuyor.

Uygulamaların konum bilgilerine erişmesine izin verir misin?

Konum gibi veriler marka ve şirketlerin reklam kampanyalarını daha uygun kitlelere ulaştırmalarında etkili olabiliyor. Peki insanlar bu verilerini paylaşmakta hemfikir mi?

Yaptığımız araştırmaya göre her 10 kişiden 6'sı sadece uygulamayı kullanırken konum bilgilerini paylaşmaya izin veriyor. 3'ü hiçbir zaman WhatsApp ve benzeri uygulamaların konum gibi bilgilerine erişmesini istemiyor! Kalanlar ise bu bilgileri paylaşmakta bir sakınca görmeyenlerden oluşuyor.

WhatsApp'a alternatif olarak hangi uygulamayı kullanırsın?

WhatsApp uygulaması ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir uygulama olsa da alternatif başka birçok uygulama da mevcut. Peki ülkemizde insanlar hangi alternatifleri tercih ediyor?

Araştırmamızda yüzde 62 oranında kişi WhatsApp kullanmadığı takdirde Telegram uygulamasını tercih edeceğini belirtti! yüzde 46 ise BİP uygulamasını kullanacağını söylerken kalan kişiler Signal, Facebook Messenger gibi uygulamalara geçeceğini ifade etti.

Google'ın, verilerini reklam gösterimlerinde kullandığını biliyor musun?

Google, Facebook ve WhatsApp gibi uygulamalar kullanıcıların verilerini reklam kampanyaları için kullanabiliyor. Yani arama motoruna yazdığın her kelime Google için önemli bir veri kaynağı.

Peki insanlarımızın kaçı verilerinin bu şekilde Google tarafından da kullanıldığını biliyor?

Araştırmamız yüzde 48 oranında kişinin bu bilgiye sahip olduğunu yüzde 52'nin ise verilerinin Google tarafından kullanıldığını bilmediğini gösteriyor!

Google kullanmaya devam edecek misin?

Kullandığımız arama motorunun verilerimizi reklamlar için kullandığını bildiğimiz durumda kullanıp kullanmama konusunda tercihlerimiz değişiyor mu?

Araştırmamızda yüzde 63 oranında katılımcı kişisel verilerinin kullanılmasına rağmen Google arama motorunu kullanmaya devam edeceğini belirtti! %5'lik kesim ise artık Google arama motorunu kullanmayacağını söyledi. Yaklaşık olarak her 3 kişiden 1'i bu konuda kararsız olduğunu ifade edenler.

Her ikisi de kişisel verileri kullanarak reklam göstermesine rağmen Google ve WhatsApp kullanmaya devam etme oranları arasında sonuçlarda böyle bir fark çıkması sizce neden kaynaklanıyor?

Google kullanmaya devam etme sebebin nedir?

Kişisel verilerin reklam gösterimlerinde kullanılmasına rağmen neden Google arama motorunu kullanmaya devam edeceğini katılımcılara sorduk. yüzde 46 oranında kişi aradıklarını kolayca buldukları için Google kullanmaya devam edeceğini söyledi! %39 sadece alışkanlıktan kaynaklı olarak bu arama motorundan vazgeçmeyeceğini ifade ederken, diğer seçenekler şu şekilde sıralandı:

Google Arama Motorunu Kullanmaya Devam Edenlerin Nedeni Oran Aradığımı kolaylıkla buluyorum 46% Alışkanlık 39% Tarayıcımda varsayılan arama motoru 31% Google'a güveniyorum 18% Alternatif arama motorlarını beğenmiyorum 15% Kullanmadığımda veri gizliliğinde çözüm olacağını düşünmüyorum 14% Herkes kullandığı için 14% Alternatif arama motorlarına güvenmiyorum 10% Verilerimi reklam gösteriminde kullanmasında sakınca görmüyorum 9% İşim nedeniyle gerekli 8% Diğer 1%

Alternatif arama motorlarından hangilerini biliyorsun?

Google tüm dünyada en çok bilinen ve kullanılan bir arama motoru olmasına rağmen bu uygulamaya birçok alternatifler de mevcut.

İnsanlara Google dışında bildikleri arama motorlarını sorduk. Türkiye'de Google dışında en çok bilinen arama motoru her 10 kişiden 9'unun bildiği Yandex çıktı! 10 kişiden 6'sı Yahoo uygulamasını bildiğini belitirken, 4'ü ise Yaani arama motoru hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Hangi arama motorunu kullanıyorsun?

Google dışındaki diğer arama motorlarının kullanım oranını da analiz ettik.

Araştırmamızda Google kullanmayanlar arasından her 10 kişiden yaklaşık 5'i Yandex arama motorunu kullandığını belirtti. Arkasından ise yerli arama motoru Yaani geliyor. Kalanlar ise sırasıyla Yahoo, Duckduckgo, Bing ve diğer arama motorlarını kullanan kişilerden oluşuyor.