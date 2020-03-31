Wilo Vakfı koronavirüs araştırmaları için 30 bin euro bağış yaptı

Wilo Vakfı Koronavirüs Araştırmaları İçin 30 Bin Euro Bağış Yaptı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün tedavisiyle ilgili araştırmalar devam ederken içinde bulunduğumuz bu zorlu zamanlarda toplumsal dayanışma daha da büyük önem kazanıyor. 148 yıldır dünya çapında farklı ülkelerde faaliyet gösteren pompa sistemleri sektörünün öncü markası Wilo’nun çoğunluk hisselerine sahip olan Wilo Vakfı, merkezinin bulunduğu Almanya’daki Essen Üniversitesi Tıp Vakfı'nın koronavirüsü ile ilgili bilimsel araştırmalarına 30 bin Euro’luk bağışla destek oluyor. Wilo Vakfı, bu bağışla koronavirüs bağış inisiyatifine katılan ilk vakıf oldu.

İleri teknolojisi ile dünya kaynaklarını korumaya katkıda bulunan yeni nesil ürün, sistem, hizmet ve çözümler geliştiren pompa üreticisi Wilo’nun çoğunluk hisselerine sahip bir aile vakfı olarak Almanya’nın Dortmund şehrinde faaliyet gösteren Wilo Vakfı, pek çok ulusal girişimin yanı sıra uluslararası bilim, eğitim, kültür ve spor projelerinin önemli destekçilerinden biri konumunda. Wilo Vakfı şimdi de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte toplumsal dayanışmanın daha da büyük önem kazandığı bu zorlu günlere, Essen Üniversitesi Tıp Vakfı'na (Stiftung Universitätsmedizin Essen) yaptığı 30 bin Euro’luk bağışla destek oluyor. Duisburg Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin koronavirüsle ilgili araştırmalarında kullanılacak olan bağışın alıcısı, Çin’in Wuhan kentinde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve bugün tüm kaynaklarını bu araştırmaya ayıran Alman – Çin Araştırma Merkezi olacak. Wilo Vakfı, bu bağışla koronavirüs bağış inisiyatifine katılan ilk vakıf oldu.

Koronavirüs araştırma projesine yapılan bağış ülkeler arası iş birliğinin örneği

Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyetlerine devam eden Dortmund merkezli Wilo’nun dünya genelinde 8.000 personeli ve Wuhan dahil Çin’de 800 personeli ile küresel bir oyuncu olduğunu ifade eden Wilo Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Wilo Group Başkanı ve CEO'su Oliver Hermes, “Essen Üniversitesi Tıp Vakfı tarafından desteklenen Essen ve Wuhan ortaklığındaki Alman – Çin araştırma girişimi, ülkeler arası iş birliğinin başarılı bir örneğini oluşturması yönüyle büyük değer verdiğimiz bir çalışma. Kurulduğumuz günden bu yana ulusal ve uluslararası bilimsel projelere aktif destek sağlayan Wilo Vakfı olarak, tüm dünyayı etkisi altına alarak toplum sağlığını tehdit eden koronavirüs ile mücadelede de sorumluluk üstlenmenin, dayanışma içerisinde olmanın ve konuyla ilgili araştırma projelerini desteklenmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Wilo Vakfı Hakkında

Wilo Vakfı, Dortmund merkezli bir aile vakfıdır. 2011 yılından bugüne pompa ve pompa sistemleri üreten uluslararası faaliyetlere sahip Wilo Grup’un çoğunluk hissesine sahip ortağıdır. Ulusal girişimlerin aktif bir destekçisi olup ayrıca uluslararası bilim, eğitim ve sosyal ilişkiler, kültür ve spor projeleri için kaynak sağlamaktadır.

Essen Üniversitesi Tıp Vakfı (Stiftung Universitätsmedizin Essen) Hakkında

Essen Üniversitesi Tıp Vakfı’nın temel ilkesi, sağlıklı bir hayat için ortak çalışmalardır. Vakıf, yenilikçi araştırma ve eğitimi yaygınlaştırmak ve hasta bakımını temel tıbbi bakımın üzerine çıkarmak amacıyla üniversite tıp eğitimi alanında önemli tanıtım projeleri yürütürken çığır açıcı fikirleri hayata geçirmektedir.

Duisburg-Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakkında

Dünyada bilimin gelişmesi ve geleceğin doktorlarını yetiştirmek için mükemmel bir eğitim sunmayı hedefleyen Duisburg-Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi; onkoloji, organ nakli ve kalp-damar tıbbı gibi temel disiplinlerin yanı sıra immünoloji, bulaşıcı hastalık yönetimi ve translasyonel sinir ve davranış bilimleri gibi genel disiplinlerde araştırmalara odaklanmıştır. 2014 yılında kapılarını açan yeni Eğitim ve Öğretim Merkezi, Tıp Fakültesi öğrencileri için mükemmel bir eğitim ortamı sunmaktadır.

Wilo Hakkında

Pompa sistemleri sektörünün lider markası Wilo, binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında bulunan ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin yanı sıra su temini ve atık su uygulamalarında da kullanılıyor.

Temelleri 1872 yılına dayanan Almanya-Dortmund merkezli Wilo, 1928’de dünyanın ilk sirkülasyon pompasını üreterek yerelden global oyunculuğa adım attı. Yaklaşık 150 yıldır pompa ve pompa sistemleri sunan marka, bugün 10 bine yakın ürün gamı ile enerji kaynaklarının akıllı ve verimli kullanıldığı bir dünya için çözümler sunuyor.

70’in üzerinde ülkede üretim ve dağıtım şirketi, 16 üretim tesisi ve 7 bin 800 çalışanı ile yaklaşık 1,5 milyar Euro ciroya sahip olan Wilo; insanlar, ürünler, hizmetler, fabrikalar ve makineler arasında akıllı ağ bağlantıları oluşturarak akıllı çözümleri hayata geçirmek için dijitalleşmeden etkin şekilde yararlanıyor.

Wilo’nun dijitalleşme stratejilerinin en belirgin örnekleri arasında Almanya’nın Dortmund şehrindeki merkezini ‘Akıllı Fabrika’ kimliği ile yeniden şekillendirmesi yer alıyor.

300 milyon Euro’luk yatırımla dijital bir üretim tesisi olarak hayata geçirilen ve Nisan 2020’de faaliyete geçmesi planlanan Dortmund fabrikası, Wilo tarihindeki en büyük yatırım olarak dikkat çekiyor. Tarihinde pek çok parlak kilometre taşı bulunan Wilo, dünyanın ilk akıllı pompası olan Stratos MAXO’yu geliştirerek dijitalleşme alanında bir ‘ilk’e daha imza attı.

Ürünlerin ötesinde sunduğu çözümler, süreçler ve iş modellerinde de dijitalleşen Wilo, teknoloji odaklı bir şirket olarak Endüstri 5.0 ekonomisine hazırlanıyor.

Uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki yıllarda dünyaya hızla yön verecek altı küresel mega trend tanımlayan Wilo; globalleşme, akıllı şehirler, enerji sorunu, iklim değişikliği, kuraklık ve dijital dönüşüm olarak belirlediği mega trendlere karşı nasıl bir çözüm geliştirebileceği üzerinde çalışmalar yapıyor. Suya ve geleceğe yön verme hedefi doğrultusunda yol alan Wilo’nun, yüksek teknolojisi ve köklü geçmişiyle değer kattığı ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Pazara girdiği 1992 yılından sonra hızlı bir şekilde büyüyen Wilo’nun Türkiye operasyonu, 1997’de markanın dünyadaki malzeme temin merkezlerinden biri olarak tescil edildi.

Her yıl başarı grafiğini yükselten Wilo Türkiye, 35 bayisi, 90’a yakın merkez çalışanı ve ürün gamı özelinde uzmanlaşmış servis kadrosu ile Türkiye çapında yaklaşık 1000 kişilik bir ekip olarak hizmet veriyor. Wilo Türkiye, sektörün Avrupa’daki LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk yeşil binasında faaliyet gösteriyor.