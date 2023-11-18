WIN EURASIA 30 yıldır yükselen grafiğiyle sektörlerin nabzını tutuyor

30. kez imalat sanayiindeki sektör profesyonellerini buluşturmaya hazırlanan WIN EURASIA 2024’te 5G teknolojisi, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, karbon nötr çözümler, dijital fabrikalar, sanayide yeşil dönüşüme yönelik yeniliklerin yanı sıra basınçlı hava ve vakum teknolojileri sergilenecek. Enerji, elektrik ve elektronik teknolojileri, lojistik, tedarik zinciri yönetimi ve iç lojistik çözümleri, kaynak ve robotik kaynak teknolojileri, endüstriyel otomasyon ve fabrika otomasyon sistemleri, endüstriyel üretim makinaları sektörlerini tek çatı altında bir araya getirecek olan fuarda Kore, Almanya, İtalya, Çin, Cezayir, Tunus, Kazakistan ve İran’ın aralarında bulunduğu ülkelerden katılımcı ve ziyaretçiyi Türkiye’de ağırlayacak.

Avrasya Bölgesi’nin lider endüstri fuarı WIN EURASIA 2024, 30 yıldır yeniliklerin bir arada sergilendiği bir buluşma noktası konumunda bulunurken zemin hazırladığı önemli iş birlikleriyle de katılımcı firmalara geniş pazar olanakları sağlamaya ve rekabet güçlerini artırma imkânı sunmaya devam ediyor. Sektör temsilcilerine bugünün ve geleceğin çığır açan trendleri ile yeni nesil teknolojiler ve çözümleri tanıtma fırsatı sunan fuar, zemin hazırladığı iş birlikleriyle de bir yandan şirketlerin büyüme yolculuğuna eşlik ederken diğer yandan da Türkiye’nin ihracat hacmine önemli katkılarda bulunuyor. WIN EURASIA 1990’lı yıllardan bu yana oluşturduğu iş hacmi ile bir yandan yeni ihracat fırsatlarını ortaya çıkarıp, öncülük ettiği yeniliklerle sektörün büyümesinde önemli bir rol alırken diğer yandan da Kore’den Almanya’ya, İtalya’dan Çin’e, Cezayir’den Tunus’a, Kazakistan’dan İran’a kadar birçok ülkeden katılımcı ve ziyaretçiyi de Türkiye’de ağırlıyor.

Fuar 5G Arena, Dijital Fabrikalar ve Robot Uygulama alanıyla dikkat çekecek

Yaklaşan fuarı sektör temsilcilerinin heyecanla beklediğine değinen Hannover Fairs Turkey WIN EURASIA Proje Yöneticisi Sena Mengül, “Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. olarak Avrasya Bölgesi’nin ve sektörün en büyük uluslararası fuarını 30 yıldır gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. WIN EURASIA başarısını 30 yıldır katlayarak sürdürürken aynı zamanda imalat sanayiinin tüm bileşenlerini bir araya getiren eşsiz bir fuar. Ticaret Bakanlığı’nın da desteklediği WIN EURASIA fuarımız sahip olduğu yenilikçi bakış açısı ile katılımcı ve ziyaretçilerine büyük bir vizyon kazandırmasının yanı sıra Avrasya bölgesinin en büyük ticaret ağına dahil olma fırsatı sunarken, istikrarlı büyüme yapısıyla da yoluna emin adımlarla devam ediyor” dedi. Sena Mengül ayrıca fuarda 5G Arena, Dijital Fabrikalar ve Robot Uygulama alanında 5G teknolojisi, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, karbon nötr çözümler, dijital fabrikalar, sanayide yeşil dönüşüme yönelik yeniliklerin yanı sıra her iki yılda bir WIN EURASIA’da yer alan ComVac Özel alanında basınçlı hava ve vakum teknolojilerinin sergileneceğini kaydetti.

Fuar ‘#WIN30Yaşında’ sloganıyla karşılanacak

Güncel teknolojileri sektör temsilcileri ile buluşturan ve gerek etkinlikleri gerekse özel alanları ile 4 gün boyunca ziyaretçilerine dolu dolu bir fuar deneyimi sunan Avrasya Bölgesi’nin lider endüstri fuarı WIN EURASIA bu yıl gerçekleşecek organizasyonunu ‘#WIN30Yaşında’ sloganıyla karşılıyor. Farklı sektörleri bir araya getirecek fuarda 2024 senesinde; 5G ve metaverse alanı, Dijital Fabrikalar ve Robot Uygulama alanı, ComVac Basınçlı Hava ve Kompresör bölümü ve bu yıl ilk defa yer alacak Hidrojen Özel alanı gibi özel tema alanları da olacak.

İmalat sektörünün başarısına 30 yıldır öncülük ediyor

Türkiye imalat sanayini uluslararası pazarlarla buluşturarak rekabet gücünü ve ihracatını artırmasına katkıda bulunan ve sektöre öncülük eden WIN EURASIA; partnerleri, katılımcıları ve ziyaretçileri ile birlikte geleceğin endüstrisini şekillendiriyor. Fuarın sektöre sağladığı katkılara değinen Sena Mengül, “WIN EURASIA sadece bir buluşma ve sektördeki yenilikleri keşfetme noktası değil; aynı zamanda zemin hazırladığı iş birlikleri ile sektörün büyümesine önemli katkılar sunan bir organizasyon. Ortaya koyduğumuz iş hacmi sayesinde birçok katılımcı firma fuar sonrası hedef pazarlarına girebiliyor ve verimli sonuçlar alıyor. Bir yandan firmaların büyüme yolculuklarına eşlik ederken diğer yandan da Türkiye’nin ihracat hacmine önemli katkılarda bulunuyoruz” dedi.

Dünya’nın bir numaralı endüstri fuarı HANNOVER MESSE’nin bölge pazarındaki temsilcisi konumunda olan ve geleceğin teknolojisini ilk elden deneyimleme fırsatı sunan Avrasya Bölgesi’nin lider endüstri fuarı WIN EURASIA hem iç pazarda hem de global sahnede yerini almak isteyen firmalara eşsiz bir platform sunarken, küresel endüstriyel dönüşümün Türkiye’deki en önemli temsilcisi olarak öne çıkıyor. Bu yıl ilk defa fuarda yer alacak olan Hidrojen Özel alanında ise sektörün geleceğini yakından ilgilendiren hidrojen enerjisi gibi teknolojilerin imalat sanayisine yönelik çözümleri sergileniyor olacak. 30 yıllık yolculuğu boyunca yüzlerce ülkeden yüz binlerce ziyaretçinin geldiği ve bugüne kadar toplamda binlerce firmanın katılım sağladığı WIN EURASIA, kapsayıcı yapısıyla da öne çıkıyor. Üretim yapan tüm şirketlerin, ilgili sektörlerin her boyutuna dair çözüm bulabildikleri bölgenin en önemli ve nitelikli fuarı WIN EURASIA, yakaladığı başarının yanı sıra Türkiye'nin ihracatına sağladığı katkılarla Türkiye imalat sanayiini dünya pazarları ile buluşturuyor.