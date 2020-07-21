World Architecture Community’den MESA’ya ödül

MESA KOZA 66 Projesi, World Architecture Community Ödülleri 34. Dönem Projeleri arasından seçilerek ödüle layık görüldü. Projenin mimari tasarımını A Tasarım Mimarlık’ın yaptığı proje, İtalya, Fransa, Danimarka, Çin, Vietnam, Tunus ve Amerika gibi farklı ülkelerden projelerle birlikte “Mimari-Tamamlanan” kategorisinde ödül alan projelerden biri oldu. 2006 yılından bu yana Dünya Mimarlık Topluluğu’nun düzenlediği en prestijli ödüllerinden biri olan WA Awards (Dünya Mimarlık Topluluğu Ödülleri) kapsamında topluluk üyelerinin oylamaları ile ödül alan projeler arasında yer aldı. Ödül, çağdaş mimari söylem hakkında heyecan verici sorulara ilham verme potansiyeline sahip projelere veriliyor.

MESA’nın her geçen yıl daha büyük, daha çok, daha güçlü ve daha özel projelere imza atarak yoluna devam ettiğine vurgu yapan“MESA olarak 50 yılı geride bırakırken böylesine prestijli bir ödülü daha bünyemize katmaktan son derece memnunuz.projemizin Dünya Mimarlık Topluluğu tarafından ödüle layık görülmesi bizim için ayrıca anlamlı” değerlendirmesinde bulundu.

MESA Koza66’nın tasarımını gerçekleştiren A Tasarım Mimarlık kurucusu Yüksek Mimar Ali Osman Öztürk de, “Gaziosmanpaşa’da tasarlanan Mesa Koza 66, özünde kent merkezine yeniden dönüş projesidir. Heykelsi çakıl taşı formundaki kule ve vadi yönündeki yatay bloklarla yenilikçi ve farklı hayat tarzlarına hitap eden birleştirici yaşam alanları yaratılması amaçlandı. Uluslararası platformda düzenlenen World Architecture Awards’dan alınan ödül, yapılan yoğun çalışma ve emeklerin karşılığı olarak hepimizi gururlandırdı. Gelecekte yapacağımız yeni projeler için heyecanımızı tazeledi” açıklamasında bulundu.



Satışları tamamlanan MESA KOZA 66 Büyükelçiliklerin ve uluslararası kuruluşların yoğun olarak tercih ettiği Gaziosmanpaşa’da yükseliyor. Başkentin tüm kilit noktalarına dakikalar içinde ulaşılabilen bir konumda yer alıyor. Nitelikli ve zengin bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle projede, ‘zemin + 35 katlı’ ve ‘zemin + 8 katlı’ olmak üzere toplam iki blokla iki farklı yaşam biçimini bir arada sunuyor. MESA KOZA 66’da; ‘Kule’de 165 ve ‘Yatay Blok’ta ise 50 daire olmak üzere, çeşitli tip ve büyüklüklerdeki toplam 215 konut seçeneği ile tüm ihtiyaçlara yanıt veriyor. Koza Sokak yönünde tasarlanan dikey blok – “Kule”; bir yandan yaşam alanında daha kompakt ve klasik çözümler sağlarken, diğer yandan gökyüzüne uzanan yapısı, saydam cepheleri ve yumuşatılmış hatları ile panoramik bir kent manzarası da sunuyor.

MESA KOZA 66’nın ‘Kule’sinde; 93 ile 371 brüt metrekare arasında değişen büyüklüklerde, 2+1’den 5+1’e kadar farklı tipte zengin daire seçenekleri bulunuyor. Proje arazisinin güneydoğusunda, geniş bir vadi manzarası görecek şekilde tasarlanan ‘Yatay Blok’ta ise daireler, bulundukları kata göre farklılaşan teraslara, geniş balkonlara ve bahçelere sahip. MESA KOZA 66, şehrin merkezinde bahçeye geniş balkonlara özlem duyanlara, gerçek anlamda arzuladıkları yaşam alanlarını sunuyor. Yüksek standartları ile dikkat çeken MESA KOZA 66’da, 24 saat çok noktalı kamera ve şifreli elektronik sistem ile güvenlik en üst seviyede tutuluyor. Araç ve yayalar için dört ayrı cephede giriş kapıları bulunan MESA KOZA 66’da, 322 araçlık kapalı, 50 araçlık açık otopark bulunuyor. MESA KOZA 66’da daire metrekaresine göre minimum bir, maksimum üç araçlık park yeri düşüyor. MESA KOZA 66 ayrıca kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi, lobi, resepsiyon ve vale hizmetleri gibi şehir hayatını kolaylaştıran özellikleriyle de öne çıkıyor.