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WorqCompany'den kadın girişimcilere destek

Girişimcileri destekleyen ve yeni işini kolayca kurup, güvenilir bir iş desteği arayanlara hizmet veren WorqCompany, E-Ticaret Kadınlar Kulübü ile işbirliği yaparak e-ticaret yapmak isteyen  kadın girişimcilere özel avantajlar sunuyor.

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:44
WorqCompany'den kadın girişimcilere destek

WorqCompany'den kadın girişimcilere destek

 

'E-Ticaret Kadınlar Kulübü' öncülüğünde Ekim ayında başlayan projeye destek veren WorqCompany, şirket kuruluş ve e-ticaret paketlerinde kadın girişimcilere ilk 3 ay %50 indirim uygulayacak.

Dijital altyapıya dayanan online ticarete olan ilgi katlanarak artıyor. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen kadın girişimcilerin sayısı da oldukça fazla. 'Güçlü Kadınların Buluşma Noktası' sloganıyla yola çıkan E-Ticaret Kadınlar Kulübü ve 'Şirket Kuruluşunda Çözüm Ortağınız' prensibiyle hareket eden WorqCompany'nin işbirliği, kendi hayalini işe dönüştürmek isteyen kadın girişimciler için fırsat niteliği taşıyor. 

İşlerini e-ticarete taşımak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadın girişimcilerin, ihtiyaç duydukları tüm konularda gelişimlerini ücretsiz olarak sağlayacak online platform “E-Ticaret Kadınlar Kulübü'nde eğitimler, online buluşmalar, networking imkanları, sektördeki önemli e-ticaret danışmanlarıyla sohbetler, başarı hikayeleri ve Slack kanalıyla iletişim gibi birçok fırsat üye olan tüm kadın girişimcilerle buluşacak.  Bu kapsamda WorqCompany Vergi Danışmanı Kurtuluş Nacar'da E-ticarette Şirket Kuruluş Prosedürleri ve Vergilendirmeler konulu eğitimler verecek.

Anahtar Kelimeler:
WorqCompanyKadın Girişimci
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