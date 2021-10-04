WorqCompany'den kadın girişimcilere destek

'E-Ticaret Kadınlar Kulübü' öncülüğünde Ekim ayında başlayan projeye destek veren WorqCompany, şirket kuruluş ve e-ticaret paketlerinde kadın girişimcilere ilk 3 ay %50 indirim uygulayacak.

Dijital altyapıya dayanan online ticarete olan ilgi katlanarak artıyor. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen kadın girişimcilerin sayısı da oldukça fazla. 'Güçlü Kadınların Buluşma Noktası' sloganıyla yola çıkan E-Ticaret Kadınlar Kulübü ve 'Şirket Kuruluşunda Çözüm Ortağınız' prensibiyle hareket eden WorqCompany'nin işbirliği, kendi hayalini işe dönüştürmek isteyen kadın girişimciler için fırsat niteliği taşıyor.

İşlerini e-ticarete taşımak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadın girişimcilerin, ihtiyaç duydukları tüm konularda gelişimlerini ücretsiz olarak sağlayacak online platform “E-Ticaret Kadınlar Kulübü'nde eğitimler, online buluşmalar, networking imkanları, sektördeki önemli e-ticaret danışmanlarıyla sohbetler, başarı hikayeleri ve Slack kanalıyla iletişim gibi birçok fırsat üye olan tüm kadın girişimcilerle buluşacak. Bu kapsamda WorqCompany Vergi Danışmanı Kurtuluş Nacar'da E-ticarette Şirket Kuruluş Prosedürleri ve Vergilendirmeler konulu eğitimler verecek.