Yabancı serbaye, İBB istihdam ofisinin kapısını çaldı

İYA (İstanbul Yatırım Ajansı) ve Hollanda menşeli oteller zinciri arasında geçen görüşmeler olumlu sonuç verdi. İBB İstihdam Ofisleri artık yabancı sermaye gruplarının personel istihdamı konusunda aktif bir rol üstelenecek.

Yabancı yatırımcıların İstanbul’a çekilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çatısı altında Türkiye’nin ilk yerel yatırımajansı olarak kurulan İYAfaaliyetlerinisürdürüyor. Uluslararası kuruluşlar ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerde bulunan İYA, kentin istihdamına da katkıda bulunmaya başladı.

NARİN: BU BİR BAŞLANGIÇ

Hollanda menşeliturizm firması için İBB istihdam ofisleri üzerinden stajyer sağlanması konusunda İYA tarafından başlatılan girişim olumlu sonuçlar verdi. Yabancı kuruluş, İstihdam ofisleri üzerindenturizm stajyeri ve bilgi işlem personeliiçin temaslarını ilerletmiş durumda.

Yabancı sermaye gruplarının personel istihdamı konusunda İBB ile çalışmayı tercih etmelerinden memnuniyetini belirten İstanbul Yatırım Ajansı CEO’su Nihat Narin şu açıklamalarda bulundu:

“İYA olarak, Hollandalı bir yabancı sermaye grubu için İBB istihdam ofisleri üzerinden personel sağlanması konusunda bir girişim başlattık ve konu ile ilgili taraflar hemfikir oldu. Yabancı yatırımcıdan aldığımız geri dönüşler İBB’nin verdiği profesyonel hizmetten çok memnun kaldıkları yönünde. Bu bir başlangıç. İstanbul’da turizmde işler hareketlenmeye başladığında istihdam taleplerinin artmasını bekliyoruz. Yüksek istihdam yakalayacağımız yabancı kurumsal şirketlerin temas kurmalarından hayli memnunuz, böylelikle İstanbul’daki işsizlik sorununu İBB İstihdam Ofisleri aracılığıyla hafifletmeyi umuyoruz. İYA-İBB İstihdam Ofisi ve yabancı yatırımcı işbirliği açısından güzel örnekleri çoğaltmak ve İstanbulluların refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz.”