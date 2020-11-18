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Yabani Zeytin Ağaçları Ekonomiye Kazandırılıyor

Orman alanlarında aşılanan yabani zeytin ağaçları orman köylüsünün yeni gelir kaynağı oldu.

18 Kasım 2020 Çarşamba 11:17
Yabani Zeytin Ağaçları Ekonomiye Kazandırılıyor

Yabani Zeytin Ağaçları Ekonomiye Kazandırılıyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından, bozuk orman alanları içerisinde yer alan yabani zeytinliklerin aşılanarak ülke ekonomisine kazandırılması için hazırlanan Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı (2015-2019) meyvelerini vermeye başladı. Eylem planı kapsamında 5 yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin adet yabani zeytin ağacı aşılanırken, ağaçların optimum üretime geçmesi ile orman köylüsüne yılda ortalama 300 milyon TL gelir sağlanacak.

Zeytin üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alan Türkiye’nin 2019 verileri ile toplam zeytinlik alanı 8 milyon 792 bin dekarken, zeytin ağacı varlığı ise 182 milyon adet. 1 milyon 525 bin ton zeytin üretiminin 415 bin tonu sofralık, 1 milyon 100 bin tonu ise yağ üretiminde değerlendiriliyor.

Zeytin hasadının devam ettiği şu günlerde Orman Genel Müdürlüğü, 2023 Türkiye Vizyonu doğrultusunda uygulanan Yabani Zeytin Rehabilitasyonu Eylem Planı çerçevesinde, bir taraftan bozuk orman alanlarındaki yabani zeytinleri üretime kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlarken, diğer taraftan da orman köylüsüne gelir yaratıyor.

Eylem planı süresince yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde 5 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyon 500 bin adet yabani zeytin aşılandı. Bu çalışmalar sırasında orman vasfındaki bu alanlara ayrıca 200 bin adette zeytin fidanı da dikildi.

Yapılan aşılama çalışmaları ve dikilen fidanlar neticesinde, tesis edilen zeytinliklerden elde edilen ürünlerin faydalanma hakları, mahalli halktan müracaat edenler arasında çekilen kura neticesinde, eşit ve adil bir şekilde dağıtımı yapılıyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışma sayesinde ülke ekonomisine kazandırılan 1,7 milyon yeni zeytin ağacının optimum üretime geçmesiyle, orman köylüsüne yılda ortalama 300 milyon TL ek gelir sağlanacak.

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Son Güncelleme: 18.11.2020 11:38
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