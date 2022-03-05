Yağ fiyatlarına zam | Marketlerde sıvı yağ izdihamı
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle, her iki ülkeden sıvı yağ ithalatının durduğu haberlerinin ardından zincir marketlerde uzun yağ kuyrukları oluştu.
YAĞ KRİZİ YORUM HABER
Zamlardan etkilenmek istemeyen vatandaşların, zincir marketlerde uzun kuyruklar oluştururken, zaman zaman bazı marketlerde küçük çaplı kavgalar bile yaşandı.
5 litrelik ayçiçeklerin satış fiyatı 200 liranın üzerine çıkarken, marketler içinde yaşanan tartışmalar cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.