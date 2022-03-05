Yağ fiyatlarına zam | Marketlerde sıvı yağ izdihamı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle, her iki ülkeden sıvı yağ ithalatının durduğu haberlerinin ardından zincir marketlerde uzun yağ kuyrukları oluştu.

Rus güçleri tarafından işgal edilen Ukrayna'da çatışmalar şiddetlenirken, savaşın etkileri Türkiye'yi vurdu. Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen sıvı yağ yüklü gemiler bu ülke limanlarından çıkış yapamayınca, yurt içinde ayçiçek yağı fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı.

Zamlardan etkilenmek istemeyen vatandaşların, zincir marketlerde uzun kuyruklar oluştururken, zaman zaman bazı marketlerde küçük çaplı kavgalar bile yaşandı.

5 litrelik ayçiçeklerin satış fiyatı 200 liranın üzerine çıkarken, marketler içinde yaşanan tartışmalar cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.