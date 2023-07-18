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Yakıt tasarrufu sağlamanın 9 kolay yolu

Son zamların ardından vatandaşın cebini yangın yerine seviren akaryakıt tüketimini düşürmek mümkün mü? Ya diğer araç giderlerindan nasıl tasarruf edebiliriz?

18 Temmuz 2023 Salı 09:26
Yakıt tasarrufu sağlamanın 9 kolay yolu

Yakıt tasarrufu sağlamanın 9 kolay yolu


Petrol, enerji ve akaryakıt ürünlerine gelen yüksek zamlar yeni tasarruf yöntemlerini gündeme getiriyor. Günümüzde, artan yakıt maliyetleri ve çevre bilincinin artması, araç sahiplerini yakıt tasarrufu yapmaya teşvik ediyor. Bu bağlamda, daha az yakıt tüketimiyle daha verimli bir sürüş sağlamak için bazı basit ama etkili yöntemler bulunuyor. Araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün. 

Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan, araç kullanıcılarının yakıt tüketimini azaltmalarına yardımcı olacak 9 önemli ipucu paylaştı.

Düzenli Bakım

Aracınızın düzenli bakımını yaptırmak, motorun daha verimli çalışmasını sağlar. Motor yağı, hava filtresi ve diğer önemli parçaların düzenli olarak değiştirilmesi yakıt verimliliğini artırır.

Lastik Bakımı

Doğru lastik basıncına sahip olmak, düşük sürtünme ve daha iyi yol tutuşu sağlar. Yanlış lastik basıncı, yakıt tüketimini artırabilir. Lastiklerinizin periyodik olarak kontrol edilmesi ve doğru basınçta tutulması önemlidir. Mevsiminde kullanılmayan lastikler, performans kayıplarına neden olur. Bu kaybı dengelemek için de daha faza gaza basılması gerekir. Bu da yakıt tüketimini artırarak maliyetleri yükseltir.

Dikkatli Sürüş

Hızlı kalkışlar, ani frenlemeler ve yüksek hızlar yakıt tüketimini artırır. Dikkatli ve düzgün bir şekilde sürüş yapmak, daha az yakıt harcamanıza yardımcı olur. 

Ağır Yükten Kaçınma

Aracınızda taşıdığınız gereksiz ağırlık, yakıt tüketimini artırır. Arabanızda gerekmediği sürece ağır yük taşımamaya çalışın.

Klima Kullanımı

Klima, araç içindeki sıcaklığı düşürmek için motor gücünü kullanır ve yakıt tüketimini artırır. Klimayı gereksiz yere açık bırakmamak veya düşük fan hızında kullanmak yakıt tasarrufuna yardımcı olabilir.

Motoru Kapatma
 

Uzun süreli beklemelerde veya trafikte, motoru gereksiz yere çalıştırık tutmak yerine uygun durumlarda motoru kapatmak yakıt tasarrufu sağlar.

Optimize Yolculuk Planlaması
 

Uzun seyahatler için yolculuk planlaması yaparken trafik durumunu, hava koşullarını ve daha az yoğun güzergahları göz önünde bulundurmak, yakıt tüketimini azaltabilir.

Düşük Ağırlıklı Araç Seçimi

Araba değiştirmeyi düşünüyorsanız, daha yakıt verimli ve düşük ağırlığa sahip araçları tercih etmek, daha az yakıt tüketmenize yardımcı olabilir.

Kaliteli Akaryakıt Tercih Etmek

Maliyeti nedeniyle ucuz yakıt tercih edilmemelidir. Kısa vadede araç sürücüsü kazanmakta, ancak uzun vadede kaybetmektedir. Ucuz ve kalitesi düşük yakıtları kullanmanın, araçta bulunan aksamlara zarar verebileceği unutulmamalıdır.

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