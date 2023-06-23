Yanmar markalı ilk traktör teslimatını gerçekleştirdi



Dünyanın önde gelen motor üreticisi Yanmar, Türkiye'de üretilen ilk traktörün teslimatını gerçekleştirdi. Yanmar’ın Türkiye’de üretilen traktör serisi YM modelleri, benzersiz güç ve performans sunmanın yanı sıra, doğaya daha saygılı, çevreci ve kullanımı kolay bir sürüş deneyimi sunuyor.

Dünyanın önde gelen motor üreticisi Yanmar, ileri teknolojiyle donanmış ve çevre dostu motora sahip traktörlerini Türkiye'deki çiftçilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Mayıs ayı itibariyle tüm bayilerde yerini almaya başlayan, Yanmar'ın Türkiye’deki yeni traktör serisi YM modelleri kullanım kolaylığını ve teknolojiyi bir araya getiriyor. İzmir'de ürettiği YM serisi traktörleriyle güç ve performansı tek bir vücutta buluşturan Yanmar Turkey Makine A.Ş., Türkiye'de üretilen ilk Yanmar markalı traktör teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye’de üretilip Avrupa’ya ihraç ediliyor

100 yılı aşkın köklü geçmişiyle küresel çapta faaliyet gösteren Yanmar, Türkiye’deki yeni traktör serisi YM modellerinde yüksek teknolojiyi düşük beygir gücüyle buluşturuyor. Yaşanılabilir bir gelecek için sürdürülebilirlik kavramını odağına alan Japon devi, çevre dostu motora sahip traktörleriyle daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yönetmeliklere uyumlu Yanmar Stage 5 motor ve tam senkronize şanzıman ile donatılan YM modeli, benzersiz güç ve performansa sahip olmanın yanı sıra sessiz, sarsıntısız ve doğaya daha saygılı, çevreci ve kullanımı kolay bir sürüş deneyimi sunuyor. Türkiye'de üretilip Avrupa'ya ihraç edilen YM347 ve YM359 modelleri, göz kamaştıran kompakt yapıları ve stage 5 emisyon sınıfı motorlarıyla ülkemizde Yanmar Turkey Makine A.Ş.’nin desteğiyle Yanmar&Solis bayilerinde yerini almaya başladı.

Yanmar, Türkiye üretimi ilk Yanmar traktör teslimatını İzmir'de ürettiği Yanmar YM347A modeliyle gerçekleştirdi

Yakın zamanda Türkiye üretimi ilk Yanmar markalı traktör satışını gerçekleştiren Yanmar Turkey Makine A.Ş., tarım sektöründe üstün teknolojileriyle Türkiye'deki çiftçilere üst düzey bir deneyim sunmaya devam ediyor. Bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olarak Mayıs ayından itibaren Türkiye’deki çiftçilerin beğenisine sunulan Yanmar traktörleri, sektörde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Yanmar, Türkiye'de üretilen markasına ait ilk traktör satışını, İzmir'de ürettiği Yanmar YM347A model traktör ile gerçekleştirdi. Van-Çaldıran ilçesinde gerçekleşen bu özel anı taçlandıran kişi ise Abdullah Yıldız oldu. Yanmar&Solis Türkiye, Van Yetkili Bayii Çınarbay Otomotiv, satış sürecini başarıyla tamamladı ve Yanmar YM347A model traktörü Abdullah Yıldız'a teslim etti.

Türkiye'deki çiftçilere yönelik, ileri teknolojiyle donatılmış traktörlerin yanı sıra, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarına uygun YM modellerinin tasarım ve üretimi ile öncü bir rol oynamaya devam eden Yanmar, yüksek performans ve kullanım kolaylığıyla verimli tarım uygulamalarına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin tarım sektöründeki başarısını artırmayı amaçlıyor. Yanmar, gelecekte üreteceği daha fazla yenilikçi teknolojileriyle, tarım sektöründeki konumunu güçlendirmeyi, yerelde ve ihracatta pazar payını büyütmeyi hedefliyor.

Murat Balkan Kanbir: "yeni nesil motorlarımız ile, performans, ve sadelik Yanmar YM serisinde bir araya geliyor."

Yanmar Turkey Makine A.Ş. Tarım İş Kolu Müdürü Murat Balkan Kanbir, "Yanmar Turkey Makine A.Ş. olarak İzmir tesislerimizde ürettiğimiz, ileri teknoloji Faz 5 (StageV) Yanmar motoru ile donanmış, çevre dostu Yanmar markalı traktörlerimizi, mayıs ayı itibariyle çiftçilerimizin beğenisine sunmaktan dolayı son derece heyecanlıyız. Konfor ve yeni nesil motor teknolojisini bir arada sunan YM347 ve YM359 modellerimiz, göz kamaştıran kompakt yapıları ve Faz 5 (StageV) emisyon sınıfı motorlarıyla tüm bayilerde yerini almaya başladı. Türkiye üretimi olarak ilk kez teslimatını gerçekleştirdiğimiz Yanmar YM serisi, İzmir Torbalı'daki fabrikamızda 47 ve 59 beygir gücüne sahip bir şekilde montaj hattından çıkıyor. Türkiye’de üretilen traktörler, Avrupa, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetleri’ne ihraç ediliyor. Yanmar Turkey Makine A.Ş. olarak, önümüzdeki dönemde tarım makineleri ve ekipmanları alanında yerelde ve ihracatta pazar payımızı büyütmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda önemli adımlar atmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Yanmar Hakkında

1912 yılında Japonya, Osaka’da kurulan Yanmar, 1933 yılında ilk ticari kompakt dizel motor üretimi yapan firmadır. Yanmar, kuruluşunun temel yapı taşı olan endüstriyel dizel motor üretimi ile ürün gamını, hizmetlerini genişletmeye devam etmiş ve endüstriyel ekipman üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Yanmar, küçük ve büyük deniz motorları, tarım makineleri ve ekipmanları, iş makinaları, enerji sistemleri, endüstriyel motorlar, marin motor ve ekipmanları, makina parça ve komponentleri sağlayıcısı olarak global operasyonlarını yedi iş kolunda sürdürmeye devam etmektedir. Karada, denizde ve hayatın her alanında yer alan Yanmar’ın ‘müşterilerinin üretim ve enerji sarfiyatı konularında karşılaştıkları zorluklara odaklanıp, gelecek için insan yaşamının değerini artıracak sürdürülebilir çözümler sunma’ misyonu, ‘Sürdürülebilir Gelecek’ sağlayabilmek için Yanmar’ın benimsemiş olduğu temel ilkedir



