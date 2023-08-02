Yapay zeka destekli yerelleştirme nasıl bir katkı sağlar

Yapay zeka çevirisi, yerelleştirme süreçlerini kolaylaştırmak ve iyileştirmek isteyen şirketler için çok etkili bir araç olarak öne çıkıyor.

Çeviri ve yerelleştirme, benzer görünseler de farklı amaçlara hizmet eden iki farklı unsur. Sözkonusu süreçler, birlikte çalıştığında iş dünyasında verimli sonuçlar elde ediliyor. Bu noktada yapay zeka çeviri aracı DeepL; yerelleştirme sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için önemli bir araç olarak kendini geliştiriyor.

Çeviri, metnin bir dilden diğerine aktarılması anlamına geliyor. Yerelleştirmeyse çevirinin de ötesinde; aktarıldığı dilin kültürel, dilbilgisel ve yapısal gereksinimlerine göre uyarlanmasını hedefleyen daha kapsamlı bir süreç olarak tanımlanıyor. Burada çeviri sadece bir adım olarak yer alıyor. Devamında aktarılan metnin yerel gereksinimlere uygun hale getirilmesi; o dilin ve kültürün inceliklerini göz önünde bulundurulması ve bölgedeki insanlara hitap edecek şekilde uyarlanması gerekiyor. Özetle çeviri, daha uzun ve karmaşık olan yerelleştirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve iki kavram birlikte çok iyi çalışır. Özellikle de yapay zeka çevirisi kullanıldığında.

Yapay zeka çevirisi anında sonuç veren otomatik bir makine öğrenimi sürecidir. Hızları ve doğrulukları sayesinde, yapay zeka çeviri araçları yerelleştirme sürecine çok iyi uyum sağlar ve hatta iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için kullanılabilir.

İş dünyasında yapay zeka destekli yerelleştirme

Yerelleştirme günümüzde iş dünyasının en önemli ögelerinden biri haline geldi. Bu sayede küresel kuruluşlar, hedef kitleleriyle kendi ana dillerinde buluşabiliyor ve onların kültürel tercihlerine uygun ürün ve hizmetler sunabiliyor. Bağımsız araştırma şirketi CSA Research'ün yayınladığı sonuçlara göre online alışveriş yapanların yüzde 76'sı, kendi ana dillerinde bilgi içeren ürünleri satın almayı tercih ediyor. Aynı araştırmaya göre bu grubun yüzde 75'i de müşteri hizmetlerinin kendi dillerinde olmasının tekrar alışveriş yapma olasılıklarını yükselttiğini söylüyor.

Dolayısıyla hem yeni pazarlara ulaşmak isteyen, hem de müşteri memnuniyetini artırmakla ilgilenen kuruluşlar için yerelleştirme; müşterileriyle en rahat oldukları yerde, kendi ana dillerinde buluşmasını sağlıyor. Bu konuda DeepL, kullandığı yapay zeka ve makine öğrenme yetenekleriyle yerelleştirme süreçlerinde destek sunuyor.

Konuyla ilgili olarak DeepL Kurucusu ve CEO’su Jaroslaw Kutylowski şunları söyledi: “Yapay zeka destekli yerelleştirme, şirketlerin küresel başarısını yeni bir boyuta taşımak için önemli bir adım olarak ortaya çıkıyor. Modern şirketler için planlanmış ve uygulanmış bir iş stratejisi olan yerelleştirme, potansiyel kitleye uygun içerik sunarak rekabet avantajı elde etmelerini ve gelirlerini artırmalarını sağlıyor”

DeepL hakkında

DeepL, yapay zekâ aracılığıyla dil bariyerinin üstesinden gelmeyi hedefleyen Alman bir yapay zekâ şirketidir. 2017'den bu yana yapılan kör testlere göre DeepL Translator, dünyanın en iyi çeviri kalitesine sahip çeviri aracı olarak konumlanıyor. DeepL’in bu ürünü şirketler, kuruluşlar ve çevirmenlere de profesyonel anlamda hizmetler sunuyor. DeepL'in makine çevirisi hizmetlerindeki elde ettiği bu olağanüstü kalitenin sırrı ise sinir ağı matematiği ve metodolojisindeki tescilli gelişmelere dayanıyor. Jaroslaw Kutylowski tarafında kurulan DeepL ve IVP, Benchmark ve btov gibi dünyaca ünlü yatırımcılar tarafından destekleniyor.