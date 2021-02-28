Yapılandırma süresi uzatılacak mı? | Gözler Bakanlar Kurulu'nda

Yapılandırma süresi uzatılacak mı? | Gözler Bakanlar Kurulu kararında





Kimi trafik cezası ve faizleri, kimi vergi borcu, kimisi mahkeme harçları için ötelediği borçlarını yapılandırdı. Pandemi süresince sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden ödemesini yapamayanlar, bankaların cep telefonu uygulamalarına güvendi. Ancak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı önce bankamatik kartları ile ödeme yapılmasını Ocak ayından itibaren askıya aldı.

Çoğu vatandaş ise müşterisi olduğu bankanın kredi kartıyla işlem yapamamaktan şikayetçi oldu. Online ödemelere güvenerek vergi dairelerine gitmeyenler yapılandırmadan doğar ilk taksitlerini yatırmak için son güne kadar bekledi. Pazar günü vergi dairelerinin açık olduğunu öğrenenler maliyeye ait veznelerin ve binaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Üstelik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cezaya düşmemek yapılandırma hakkından mahrum kalmamak için saatlerce kuyrukta bekledi. 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar son gün yaşanan sıkışıklıkta sistemlerde arıza olduğunu iddia etti,

BAKANLAR KURULU SÜREYİ UZATSIN

Pandemi koşulları altında ilk ödemesini yapamayan binlerce vatandaşın gözü bu hafta yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısından uzatma kararın çıkmasında. Pazartesi günü dolan süreyi değerlendiremeyen vatandaşlar, yapılandırmadan faydalanma süresinin en az bir ay daha uzatılmasını istiyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul'daki vergi dairelerinde 1 Mart'ta sona erecek olan borç yapılandırması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Vergi dairelerinin bu hafta sonunda da yapılandırma işlemleri için hizmet vermesi üzerine, işlerini son güne bırakmak istemeyenler yoğunluk oluşturdu.

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU HİZMET VERDİ

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında 1 Mart'ın son gün olması nedeniyle vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul'da Bahçelievler ve İkitelli’de bulunan vergi dairelerinde vatandaşlar, mesai bitimine saatler kala yoğunluk oluşturdu.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında 1 Mart’ın son gün olması nedeniyle hafta sonu vergi dairelerinin açık olmasına karar verilmişti.

Ödemelerini son günlere bırakan vatandaşlar, vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bahçelievler ve İkitelli Vergi Daireleri’ne gelen vatandaşlar, mesai bitimine saatler kala yoğunluğa neden oldu. Sıranın uzamasıyla birlikte yer yer sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.



"SİSTEMLER ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Sıra bekleyen vatandaşlardan Suna Çolak, mağdur durumda olduğunu söyleyerek, “Vergi ödemek için buradayız. Sorumlu vatandaşız, duyarlı vatandaşız. Vergimizi verelim. Onurlu ve güvenli yaşam için, Türkiye’nin geleceği için düzenli vergilerimizi şerefimizle ödeyelim. Sıra çok kalabalık, hızlandırılmasını, dijital sistemin başarılı olmasını istiyoruz ama sistemler çökmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen bir başka vatandaş ise, “Sağ olsun devletimiz bize böyle bir indirim yaptı. Vergi barışından yararlandık. Sıramızı bekliyoruz her vatandaş gibi. Ödememizi yapacağız” diye konuştu.

