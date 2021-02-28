Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yapılandırma süresi uzatılacak mı? | Gözler Bakanlar Kurulu'nda

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında vatandaşların kamuya ait borçlarının taksitlendiren uygulamanın son ödeme gününde vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

28 Şubat 2021 Pazar 21:55
Yapılandırma süresi uzatılacak mı? | Gözler Bakanlar Kurulu'nda

Yapılandırma süresi uzatılacak mı? | Gözler Bakanlar Kurulu kararında



Kimi trafik cezası ve faizleri, kimi vergi borcu, kimisi mahkeme harçları için ötelediği borçlarını yapılandırdı. Pandemi süresince sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden ödemesini yapamayanlar, bankaların cep telefonu uygulamalarına güvendi. Ancak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı önce bankamatik kartları ile ödeme yapılmasını Ocak ayından itibaren askıya aldı.

Çoğu vatandaş ise müşterisi olduğu bankanın kredi kartıyla işlem yapamamaktan şikayetçi oldu. Online ödemelere güvenerek vergi dairelerine gitmeyenler yapılandırmadan doğar ilk taksitlerini yatırmak için son güne kadar bekledi. Pazar günü vergi dairelerinin açık olduğunu öğrenenler maliyeye ait veznelerin ve binaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Üstelik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cezaya düşmemek yapılandırma hakkından mahrum kalmamak için saatlerce kuyrukta bekledi. 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar son gün yaşanan sıkışıklıkta sistemlerde arıza olduğunu iddia etti,

BAKANLAR KURULU SÜREYİ UZATSIN

Pandemi koşulları altında ilk ödemesini yapamayan binlerce vatandaşın gözü bu hafta yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısından uzatma kararın çıkmasında. Pazartesi günü dolan süreyi değerlendiremeyen vatandaşlar, yapılandırmadan faydalanma süresinin en az bir ay daha uzatılmasını istiyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul'daki vergi dairelerinde 1 Mart'ta sona erecek olan borç yapılandırması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Vergi dairelerinin bu hafta sonunda da yapılandırma işlemleri için hizmet vermesi üzerine, işlerini son güne bırakmak istemeyenler yoğunluk oluşturdu.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında 1 Mart'ın son gün olması nedeniyle vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul'da Bahçelievler ve İkitelli’de bulunan vergi dairelerinde vatandaşlar, mesai bitimine saatler kala yoğunluk oluşturdu.

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU HİZMET VERDİ

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında 1 Mart’ın son gün olması nedeniyle hafta sonu vergi dairelerinin açık olmasına karar verilmişti.

Ödemelerini son günlere bırakan vatandaşlar, vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bahçelievler ve İkitelli Vergi Daireleri’ne gelen vatandaşlar, mesai bitimine saatler kala yoğunluğa neden oldu. Sıranın uzamasıyla birlikte yer yer sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.


"SİSTEMLER ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Sıra bekleyen vatandaşlardan Suna Çolak, mağdur durumda olduğunu söyleyerek, “Vergi ödemek için buradayız. Sorumlu vatandaşız, duyarlı vatandaşız. Vergimizi verelim. Onurlu ve güvenli yaşam için, Türkiye’nin geleceği için düzenli vergilerimizi şerefimizle ödeyelim. Sıra çok kalabalık, hızlandırılmasını, dijital sistemin başarılı olmasını istiyoruz ama sistemler çökmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen bir başka vatandaş ise, “Sağ olsun devletimiz bize böyle bir indirim yaptı. Vergi barışından yararlandık. Sıramızı bekliyoruz her vatandaş gibi. Ödememizi yapacağız” diye konuştu.
 

Vergi, prim borçları yapılandırılıyor | Yapılandırmadan kimler faydalanacak
Vergi, prim borçları yapılandırılıyor | Yapılandırmadan kimler faydalanacak
Solgun ve Cansız Cildinize Veda Edin!
Solgun ve Cansız Cildinize Veda Edin!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'den TÜSİAD'a ziyaret
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'den TÜSİAD'a ziyaret
Borç yapılandırmasında 'bayramlık' fırsat
Borç yapılandırmasında 'bayramlık' fırsat
Yeniden yapılandırmada 31 Temmuz son gün
Yeniden yapılandırmada 31 Temmuz son gün
Borç yapılandırma süresi ne zaman sona eriyor
Borç yapılandırma süresi ne zaman sona eriyor
Yapı Kredi Üst Yöneticisi Erün:
Yapı Kredi Üst Yöneticisi Erün:
'SGK'nın prim ve yapılandırma geliri 207 milyarı aştı'
'SGK'nın prim ve yapılandırma geliri 207 milyarı aştı'
Son Güncelleme: 28.02.2021 22:00
Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlhan Doğan | Almanya'da Türk olmanın bedelini ödedim
İlhan Doğan | Almanya'da Türk olmanın bedelini ödedim
Krizden sağlam çıkmak
Krizden sağlam çıkmak
Mücbir sebepte ertelenen ödemeler hangileri?
Mücbir sebepte ertelenen ödemeler hangileri?
Airbus, 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı
Airbus, 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı
Turist sayısı 5 milyona düştü
Turist sayısı 5 milyona düştü
Case IH, JX50E model yeni yerli traktörünü tanıttı
Case IH, JX50E model yeni yerli traktörünü tanıttı
Bal antibiyotikten daha etkili 
Bal antibiyotikten daha etkili 
EİB | Türk doğal taşı Ortadoğu’da mega projeleri süsleyecek
EİB | Türk doğal taşı Ortadoğu’da mega projeleri süsleyecek
Küresel ısınma | Sıfır Karbon | Yeşil Mutabakat
Küresel ısınma | Sıfır Karbon | Yeşil Mutabakat
Fashionist 2021, Moda ve Hazır Giyim Fuarı online açılacak
Fashionist 2021, Moda ve Hazır Giyim Fuarı online açılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim