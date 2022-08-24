Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yarın motorine 95 kuruş zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle yarından itibaren motorine 95 kuruş zam gelecek. İstanbul'da 26,03 litre fiyatı olan motorin Ankara'da 26.14 TL.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:21
Yarın motorine 95 kuruş zam geliyor

Petrol fiyatının 100 doları aşamasının ardından motorine zam gündeme geldi. Perşembe gününden itibaren litre başına 95 kuruş zam beklentisi sektör kaynakları tarafından doğrulandı.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün fiyatının yüzde 4 değer kazandı. Petrolde yaşanan fiyat artışı ile birlikte motorinin ton fiyatında da yükseliş kaydedildi. Artışın ardından motorine zam gündeme geldi. Perşembe gününden itibaren litre başına 95 kuruş zam beklentisi arttı. Sektör kaynakları uluslararası piyasalarda yaşanan artış ve Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetme sürecinin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam edeceği yönünde görüş bildirdi.

Perşembe günü pompaya yansıması beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 26,03 TL olacak. İzmir'de litre fiyatı 26,15, Ankara'da 26,14 TL'ye yükselecek.

Anahtar Kelimeler:
MotorinPetrol FiyatlarıMotorine Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kömürlü Termik Santraller 2032’de Emekli Edilebilir
Kömürlü Termik Santraller 2032’de Emekli Edilebilir
Tarım Kredi marketlerinde raflar boşaldı
Tarım Kredi marketlerinde raflar boşaldı
Kripto Fest 2022 kapılarını açtı
Kripto Fest 2022 kapılarını açtı
İBB | Başvurun binanızı yenileyelim
İBB | Başvurun binanızı yenileyelim
Borç ve faiz batağındaki belediyeden akıllara zarar harcamı
Borç ve faiz batağındaki belediyeden akıllara zarar harcamı
AVM Kira bedelleri hızla aratacak
AVM Kira bedelleri hızla aratacak
Motorine zam geliyor | 25 liraya dayandı
Motorine zam geliyor | 25 liraya dayandı
Faiz indi, döviz çıktı
Faiz indi, döviz çıktı
UniChallengeTechile Mühendis Adaylarını buluşturacak
UniChallengeTechile Mühendis Adaylarını buluşturacak
Zamdan kaçış yok Motorin 79 kuruş artıyor
Zamdan kaçış yok Motorin 79 kuruş artıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim