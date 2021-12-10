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YarınBizim Projesi’nde ikinci dönem başladı

Proje bu yıl “Sorumlu Gençlik” odağıyla gençlerin hem kendilerine hem yaşadıkları topluma ilişkin farkındalığını artırmayı hedefliyor.

10 Aralık 2021 Cuma 13:35
YarınBizim Projesi’nde ikinci dönem başladı

YarınBizim Projesi’nde ikinci dönem başladı!


 

Sabancı Topluluğu’nun pandemi sürecinin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarının üniversiteye hazırlanan çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla ilk kez geçtiğimiz dönem hayata geçirdiği “YarınBizim” projesinin ikinci dönemi başladı.  

500 mentor, 500 mentiye yol arkadaşlığı edecek  

Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra iyi bir gelecek kariyeri hazırlamalarına destek olan Yarınbizim projesinin bu yılki odağında ise “Sorumlu Gençlik” var.  

Sabancı Gönüllüleri’nin desteği ve Sabancı Topluluğu’nun gönüllülük vizyonuyla hayata geçirilen projede bu yıl 500 genç, 2022 üniversite sınav tarihine kadar çeşitli programlara katılarak eğitim ve kariyer desteği alacak. Gönüllülüğün gücünden ilham alarak tasarlanan “mentorluk paydaşlığı” kapsamında her bir gencin gelecek hayaline uygun olarak atanan 500 mentor ise, bilgi birikimleri ve ilham veren hikayeleriyle gençlere rol model olacak.  


Geleceği inşa edecek gençlere gönüllülük eğitimleri  

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sabancı Gönüllüleri’nin yanı sıra medya ve kamuoyunun önde gelen birçok isminin destek verdiği proje, zengin içeriği, kariyer destek programları ve kişisel gelişim eğitimleriyle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor.  

Programa kabul edilen öğrenciler, YarınBizim platformunda Sabancı Üniversitesi Kariyer Destek Programı’nın yanı sıra “Sorumlu Gençlik Programı”na da katılacak. Sorumlu vatandaşlık bilincinden yola çıkarak hazırlanan programda geleceği inşa edecek gençlere gönüllülüğün önemi aktarılacak. Bu kapsamda gençler, gönüllülük atölyelerine katılırken, atık yönetimi, sosyal girişimcilik ve dijital okur yazarlık alanında da eğitimler alacak. Gençler ayrıca iç görü ve motivasyon atölyelerinde kariyer hedefi belirleme ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda özgüven ve farkındalık kazanmaya odaklı programlara da katılım gösterecekler. Program kapsamında ayrıca mentor isimlerle tematik buluşmalar da gerçekleştirilecek.  

YarınBizim ailesi büyüyor 

Sabancı Topluluğu’nun sahip olduğu ileri teknolojinin tüm imkanlarının seferber edildiği proje, gençlerin yeteneklerini keşfetme, yetkinliklerini geliştirme, potansiyellerini yükseltme ve öğrenim süreçlerini yönetmelerine de destek olacak.  

Projenin ilk döneminde Türkiye’nin 65 ilinden katılan 698 gence, 626 Sabancı Gönüllüsü mentorluk yapmıştı. YarınBizim gençleri, zorlu bir yılda gerçekleşen üniversite sınavında ise önemli başarılar elde etmişti. Gençlerin kariyer tercihi sıralamasında tıp ve mühendislik eğitimi başta gelirken, hukuk ve psikoloji onları takip etti. Gençlerin en çok tercih ettikleri üniversitelerin başında ise İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversite’nin yanı sıra Cerrahpaşa ve Hacettepe Üniversitesi de var.  

 

Anahtar Kelimeler:
Sabancı TopluluğuYarınBizim
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