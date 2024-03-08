Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul Dönüşüyor

Türkiye’de yakın tarihteki depremler, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini artırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da ‘yarısı bizden’ kampanyası ile İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Kampanyanın sunduğu avantajları paylaşan Üçay İnşaat Operasyonlar Direktörü Kağan Kınay, kentsel dönüşümde müteahhit firma seçimi konusunda da vatandaşları uyardı. İşte detaylar…

İstanbul’da 1,5 milyon riskli konut

İstanbul’da kentsel dönüşümün önündeki finansman sorununu çözmek amacıyla hazırlanan ‘yarısı bizden kampanyası’ 23 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. ‘Yarısı Bizden Kampanyası’nın İstanbullular için bir fırsat olduğunu belirten Üçay İnşaat Operasyonlar Direktörü Kağan Kınay, kampanyanın avantajlarına ve kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti:

“İstanbul’da 2000 yılı öncesinde inşa edilen 1,5 milyon riskli konut bulunuyor. Bu konutların 600 bini çok daha riskli ve yıkılabilecek yapı olarak değerlendiriliyor. Çoğu eski deprem yönetmeliğine göre yapılan bu binaların depremden zarar görme riskinin yüksek olması, kentsel dönüşüm projelerinin kısa vadede sonuçlanacak şekilde uygulanmasını gerekli kılıyor.

Hibe ve kredi desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘kentsel dönüşümde yarısı bizden’ kampanyası kapsamında İstanbul’daki kentsel dönüşüm uygulamalarında hak sahiplerine her bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi; bir işyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar kredi; tahliye için de bir kereye mahsus ve karşılıksız olarak 100 bin lira tahliye desteği veriliyor. Üstelik kredi geri ödemeleri, ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanabiliyor. Kredi verilirken de hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmıyor. Kampanya kapsamında sunulan tüm bu olanakların kısa sürede İstanbul’da ki kentsel dönüşüm talebini artırmasını bekliyoruz.” dedi.

Müteahhit firma seçimi çok önemli

Kentsel dönüşümde müteahhit firma seçimi konusunda da vatandaşları uyaran Kağan Kınay, şunları söyledi: “Depreme dayanıklı yapıların inşasında; zemin etüdü çalışmaları, yetkin mühendislik, projeye uygun imalat, kaliteli malzeme kullanımı, doğru inşaat firması ile çalışmak ve denetim oldukça önemli. Ayrıca müteahhit firmadan teminat alınması, sözleşmenin bir avukat ile düzenlenmesi, kapsamının doğru belirlenmesi, teknik bir şartname hazırlanması ve şartnamede projede kullanılacak malzemelerin özelliklerinin tariflenmesi de gerekiyor.

Biz, Üçay İnşaat olarak, İstanbul’da başta Fenerbahçe, Kalamış olmak üzere birçok lokasyonda kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Profesyonel kadromuzla birlikte tüm yapılarda; zemin etüdü çalışmalarına, kaliteli malzeme ve işçilik seçimine hassasiyet gösteriyoruz. Yapılarda mühendislik ile kalitenin yanı sıra mimariye ve daha çevreci, daha akıllı binalar inşa etmeye de önem veriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.



ÜÇAY GRUP Hakkında

Mühendisliği, kurum kültürünün merkezinde konumlandırarak, çevreye duyarlı sistemler oluşturmak amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulan Üçay Grup, bugün bünyesinde; Üçay Mühendislik, Üçay İnşaat, Isomer, Evjet şirketlerini ve EVREKAA Ar-Ge Merkezi’ni barındıran bir grup şirketidir. Üçay Grup; İklimlendirme, enerji, E-Mobilite (Elaris markası ile), elektrik, mekanik ve teknoloji alanında müşterilerine kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır.