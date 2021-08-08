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Yaş meyve sebze ihracatı son 12 ayda 3 milyar doları aştı

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 20 artarak 1 milyar 363 milyon dolardan, 1 milyar 638 milyon dolara çıktı.

08 Ağustos 2021 Pazar 11:49
Yaş meyve sebze ihracatı son 12 ayda 3 milyar doları aştı

Yaş meyve sebze ihracatı son 12 ayda 3 milyar doları aşarak rekora imza attı

 

 

Taze meyve sebze ihracatı son 1 yıllık süreçte ise; yüzde 19’luk artışla 2 milyar 527 milyon dolardan, 3 milyar 4 milyon dolara yükseldi. Taze meyve sebze ihracatı tarihinde ilk kez 3 milyar doları aşmış oldu.

Ocak – Temmuz döneminde taze meyve sebze ihracatında ilk sırada 527 milyon dolarla geleneksel ihraç pazarı Rusya yer yer aldı. Rusya'yı 186 milyon dolarla Almanya ve 141 milyon dolarla Romanya takip etti.

Ürün bazında ise ilk sırada 220 milyon dolarla domates yer alırken, söz konusu dönemde 183 milyon dolarlık kiraz ve 148 milyon dolarlık limon ihraç edildi.

Uçak: “Yıllık bazda 3 milyar doları aştık”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze ihraç ürünlerinin hasatlarının da hızlandığını söyledi.

Yüksek kesimlerde kiraz hasadının devam ettiğine işaret eden Uçak, başta Avrupa olmak üzere 50'nin üzerinde ülkeye taze kiraz gönderdiklerini ifade etti.

Taze incir ihracatının da yoğun taleple, hız kesmeden sürdüğüne vurgu yapan Uçak, Ege Bölgesinde şeftali hasadının da sona yaklaşıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin önde gelen ihraç ürünlerinden taze üzümde ihracatın başladığını, narenciyenin ise sonbahara doğru hasadının başlayacağına değinen Uçak, "İklimden kaynaklı narenciyede rekoltemiz düşük olsa da fiyatı tutturup kilogram başına ihraç değerini artırmayı hedefliyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin tüm ürünlerdeki ihracatının son 12 ayda 200 milyar doları aşarak rekor kırdığını anımsatan Uçak, “Bizim sektörümüzde de 31 Temmuz 2020'den 1 Ağustos 2021'ye kadar olan süreçte ihracatımız 3 milyar doları aştı. Yıllık bazda bu bir rekor. Hasadı gelen ve gelecek olan ürünlerimizle ihracattaki artışımız sürecek diye tahmin ediyoruz. Bu yılın sonunda yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye'nin 3 milyar doları aşan taze meyve sebze ihracatına en büyük katkıyı 454 milyon dolarlık tutarla mandalinanın sağladığını ifade eden Uçak, domatesin 336 milyon dolar, limonun 329 milyon dolar, biberin 189 milyon dolar, kirazın ise; 185 milyon dolar döviz geliri sağladığını dile getirdi.

Ülke anlamında son 12 aylık ihracata ilişkin ise Uçak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye 150 ülkeye taze meyve sebze ihraç etti. 1 milyar 12 milyon dolarlık tutarla Rusya açık ara birinci ülke oldu. Almanya 273 milyon dolarlık Türk taze meyve sebzesi tercihiyle ikinci olurken, Irak 255 milyon dolarlık tutarla listenin üçüncü basamağına adını yazdırdı."

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