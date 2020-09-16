YASAD | Yapay zeka ve robotik araştırmalara destek verilmeli

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19'la mücadelede yapay zeka ve robotik sistemlerin, insan sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını söyleyen Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, Türkiye'nin bu konuda başarılı projelere imza attığını söyledi.

Türk yazılımcılarının, gelişen teknolojiyi yıllardır yakından takip eden en önemli sektörde buluştuğunu söyleyen YASAD Başkanı Gönül Kamalı "Robotik teknolojide ülkemizin yüz akı markalar ortaya çıkardık, yapay zeka konusunda özellikle tekno kentlerde arı gibi çalışan yetenekli mühendislerimiz, genç beyinlerimiz var. Özellikle pandemi sürecinde yazılımcılarımız daha çok devlet desteği ve teşviki hak ediyor" dedi.

SALGIN ÖNLEYİCİ YAZILIMLARDA İYİ NOKTADAYIZ

Türkiye'nin yazılım sektöründe çok sayıda önemli proje ile dünya çapında rekabet gücünü gösterdiğini söyleyen Kamalı pandemi sürecinde Covid-19'un yayılımını önleyen yazılımlarda YASAD üyelerinin önemli rol oynadığına işaret etti. Kamalı Şunları söyledi:"Koronavirüsle mücadelede online iş hacmi ile birlikte internet üzerinden hiç beklenmeyen ihtiyaçlar ortaya çıktı.olarak bu konuda hem üyelerimizi hem de sektörümüzü kısa sürede organize ederek pandemi ile mücadele üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz.başta olmak üzere, haberleşme, yeni online ödeme, tahsilat yöntemleri, sağlık hizmetlerinde yüzlerce akıllı çözüm ve yapay zeka destekli milli ürünlerdeüyelerinin imzaları var. YASAD, ülkemizde her vatandaşın sağlığına değer veren, sağlığını korumasını önceleyen ve öncelikle salgınla mücadele eden tüm kurumlara verdiğimiz yazılım desteğinin altını çizmek istiyorum. Salgını önleyici çok sayıda yazılıma imzasını atan mühendislerimizi, üy şirketlerimizi kutluyorum."

ROBOTİK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ VE KALİTEYİ ARTIRACAK

Türkiye'nin robotik teknoloji geliştirme konusunda, tüm dünyada yükselen trendi kaçırmaması gerektiğini söyleyen YASAD Başkanı Kamalı "Tıpkı havacılık ve otomotiv sektörü gibi robotik teknoloji, dünyada çığır açan yenilikleri tetikleyecek. Bu alanda geri kalmamalıyız" dedi. Kamalı şunları söyledi; Robot teknolojisinin gelişimi konusunda Türkiye'de önemli işler başaran kurumlar var. Ancak kamu desteği yetersiz. Robotik teknoloji yakın gelecekte hem üretim hem de tüketim alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, eğitim sistemlerini köklü değişime zorlayacak. Savunma sektöründen modaya, sağlıktan turizme, ulaşımdan iletişime kadar her alanda robotik teknoloji hayatımızın içinde yer alacak. Robotik teknolojide geliştirici, lisans sahibi ve Türk markaları olarak varlığımızı gösteremezsek, devası bir pazar olmak zorunda kalırız.



Türkiye’nin en büyük yazılım firmalarını bünyesinde barındıran Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), 1992 yılından bu yana ülkemizin yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki, ulusal hedef ve önceliklerinin belirlenmesine ve güncellenmesine öncülük etmektedir. Türkiye Yazılım ve Bilgi Teknolojileri sektörünü temsil eden YASAD ülkemizde yerli yazılım pazarını büyütmek, yazılım ihracatını ve yazılım sektöründeki istihdamı arttırmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

YASAD HAKKINDA:

Türkiye'de yerli yazılımcıların çatı örgütü olarak kuruldu. Devlet kurumlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, üniversitelerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız, tüm sanayi sektörlerimiz ve sanayi kuruluşlarımız ile yazılım sektörümüz arasında bir iletişim ve koordinasyon merkezi olarak, bilgi teknolojileri temelli sektörel problemleri çözmek ve bilgi teknolojilerinin kullanım oranını arttırarak sektörel verimlilikleri arttırmak amacıyla projeler geliştirir. Yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki ulusal hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, aktif, sonuç odaklı ve sürdürülebilir proje ve faaliyetler yürütür ve teknoloji platformları oluşturur. Kamu sektörümüzün daha etkin olmasını sağlarken, üretimden enerjiye kadar tüm sektörlerimizin modernizasyonuna ve yenilikçilik, yaratıcılık ve rekabet edebilirliği destekleyerek ulusal ekonomimizin küreselleşmesine hizmet eder.



YASAD, Türkiye ve sektörümüzün ekonomik ve sosyolojik büyümelerine destek olacak politikalar ve stratejiler üretmek üzere güçlü ve büyük bir yönetim ekibi ile görev yapmaktadır. Ülkemizin zenginliklerini teknoloji değerleri ile büyütüp geliştirmeyi ve güçlü teknoloji üreten bir merkez haline dönüştürmeyi kendine hedef koymuştur. Bu yolda deneyim, bilgi ve birikim sahibi olan sektör firmalarımızın global ölçekte marka yaratmalarına yönelik var gücüyle çalışmaktadır.

Covid19 salgını ile ofislerin kapanması ve sosyal mesafe kuralı, çoğu işletmeyi çalışanları ile online bağlantı kurmak, işlerini yürütmek, müşterilerine servis vermek, online tahsilat yapmak için bir dizi yazılım kullanmayı zorunlu hale getirdi. Bu bağlamda YASAD tüm sektörler için zorunlu hale gelen yazılımların bilinirliğinin arttırılması ve daha çok sektörün fayda görmesini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar ile birçok kurum, dernek ve profesyonel tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

