Yaşam alanlarını Yeniden Tasarlıyoruz



Türk mobilyasının bir numaralı markası olan Macitler Mobilya, Türkiye ve hatta dünyanın en iyi mobilya firmaları sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Dünya trendlerini türk mobilyası ve Türk kültürü ile birleştirerek mükemmel koleksiyonlar gerçekleştiren Macitler Mobilya, her yıl; o yıla özel olarak koleksiyon üretimi gerçekleştirmektedir.







Zamansız mobilya modelleri konforu, ergonomiyi, modernliği ve şıklığı bir arada kullanan Macitler Mobilya, ürün çeşitlerinin yanı sıra kişiye özel olarak oluşturduğu iç mimarlık dekorasyon projeleri ile ön plana çıkmaktadır.





Koltuk takımları…



Koltuk takımları, genel anlamı ile modern ve kullanışlı özellikleri ön plana alınarak tasarlanmaktadır. Özel üretim olan bu koltuk takımları, kişiye özel olarak üretilmektedir. Bu nedenle de Macitler Mobilya’dan satın alacağınız koltuk takımı modellerinin birçok özelliğine müdahale etmeniz mümkün.

Köşe koltuk…



Köşe koltuk modelleri de koltuk takımı modelleri gibi evlerdeki en önemli mobilya grubu. Özel ve şık bir mobilya grubu ile dekore edildiğinde hem evlerinizi daha geniş gösterecek hem de şıklık bakımından daha modern bir hava katacak.



Tv ünitesi gibi belirleyici ev dekorasyon ürünleri ile evlerinizi dekore etmek için Macitler Mobilya mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.



Özel dekorasyon projeleri detaylı bilgi almak ve tüm mobilya modelleri hakkında bilgi edinmek için firma ile iletişime geçebilirsiniz.





Kaliteli Mobilya Modelleri İçin Macitler Mobilya



Serdal Macit, Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarından biri olan Macitler Mobilya’nın sahibi olmanın yanı sıra trendleri ve şıklığı ülkemize kazandıran en önemli girişimcilerden biridir.





Macitler Mobilya firmasının kuruluşundan şimdiki halini almasına kadar her aşamasında rol oynayan, modern mobilya ile Türk dekorasyonunu birleştirerek ergonomiyi bizlere sunan Serdal Macit, kurumsallığın ve hizmetin önemli bir noktaya çıkmış olduğu Macitler Mobilya için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.