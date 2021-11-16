Yaz Saati uygulaması | Alaca karanlık kuşağı Albayrak'ın mirası

Türkiye'nin enerji tasarrufu için 5 yıl öncesine kadar uyguladığı Yaz Saati uygulaması Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Berat Albayrak tarafından 'Bilimsel rapor var' denilerek kaldırılmasının üstünden 5 yıl geçti, kamuoyunun öğrencilerin ve öğrenci ailelerinin tepkileri bitmedi. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da uygulamanın kaldırılmasını istedi.

BİLİMSEL RAPOR DENİLDİ AMA RAPORU KİMSE GÖRMEDİ

Yaz saati uygulamasını kimilerine göre Kabe ile Türkiye'yi aynı saat periyoduna getirmek için kalıcı hale getirilirken, gecenin karanlığında okul yoluna düşen çocuklar, can güvenliği tartışmalı sokaklarda işe gitmek zorunda kalan genç kızlar, kadın cinayetine kurban gitmemek için sevdikleriyle helalleşerek evden çıkan kadınlar 5 yıldır devam eden uygulamanın kaldırılmasını istiyor.

Berat Albayrak, yurttaşların tepki gösterdiği yeni uygulamanın tasarruf sağlayacağına ilişkin bilimsel bir dayanak olduğunu iddia etmişti. Türkiye'nin saygın üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bir rapora göre hareket ettiklerini söylemişti. Ancak Albayrak’ın bu açıklamasının üzerinden 5 yıl geçti, hatta Albayrak ekonomiyi de birkaç yıl yönettikten sonra "görevden affını istedi,” ama Türkiye söz konusu raporu bir türlü göremedi. Tasarrufu öngören raporu göremedik ama yeni uygulamanın maliyetini iliklerimize kadar hissettik. Çok daha karanlık saatlerde uyanılan evlerdeki aydınlatma ve ısınma maliyetleri yükseldi. Enerji tüketimini sadece ilk yıl yüzde 6,3 artıran bu uygulama, sadece ve sadece enerji ihalelerini alan Saray şirketlerine yaradı. Albayrak’ın gitmesine rağmen, başlattığı uygulamanın yadigâr kalmasının tek sebebi bu.

Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 16, 2021

İMAMOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasının tasarruf sağlamadığını belirtti. İmamoğlu, "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasının tasarruf sağlamadığını belirtti. İmamoğlu, "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sabit saat uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mevcut uygulamanın hiçbir tasarrufa yol açmadığını belirten İmamoğlu, "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli" dedi.

"MİLLİ MAÇLARI İZLEMEK İÇİN BİLE"

Sabit saat uygulamasından dolayı, yurttaşların güne karanlıkta başladığını belirten İmamoğlu "Milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor.