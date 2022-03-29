Yazılım Uzmanları İçin Özgeçmiş Örnekleri

Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin, günlük ve iş hayatımıza pek çok yenilik katmıştır. Bazı eski meslekler ortadan kalkar veya çağa ayak uydurmak için kendini adeta yeniden yaratmak zorunda kalırken, değişen şartlar sayesinde bazen de yeni meslekler ortaya çıkmıştır.



Bu mesleklerden birisi de yazılım uzmanlığıdır. Günümüzde pek çok büyük şirket; dijitalleşmenin küresel çapta kazandığı önem ve hayatımızın neredeyse her alanında dijital progam/uygulamaların kullanımının artması sebebiyle gittikçe önem kazanan yazılım uzmanlarına büyük ilgi göstermektedir.

Kendine göre zorlukları olmasına rağmen aynı zamanda da yüksek kazanç sağlayan bu mesleğe sahip olmak ve bu alanda mı kariyerinizi devam ettirmek istiyorsunuz? O zaman, aradığınız işe girebilmek için oldukça ikna edici ve güzel bir özgeçmiş hazırlamanız gerekmektedir.

Gelin ve birlikte, bir yazılım uzmanlığı işine başvurmak için nasıl kusursuz bir özgeçmiş (CV) hazırlanabileceğini öğrenelim.



Yazılım Uzmanı Özgeçmişi (CV) Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir programlama dilini (Java ve Swift gibi) kullanarak; çeşitli uygulamalar ile websiteleri üreten kişiler olarak da kısaca özetlenebilecek yazılım uzmanları, günümüzün gittikçe artan bir şekilde dijitalleşen dünyasında oldukça büyük bir öneme sahiptir.



Ufak startup şirketlerinden tutun da J.P. Morgan Chase & Co. gibi dev şirketlere kadar pek çok şirket de bu durumun farkında ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok yazılım uzmanını çalıştırmaktadırlar. Yüksek kazanç getiren bu iş kolu, günümüzün gittikçe dijitalleşen dünyasında pek çok kişinin dikkatini çekmekte ve bu sayede de önemli bir iş kolu haline gelmiştir.





Peki, bir yazılım uzmanı olarak çalışmak için bir şirkete başvururken nelere dikkat etmemiz gerekir?veyadiye aceleyle araştırma yapmadan önce gelin ve mutlaka bilmek isteyeceğiniz bu bilgilere bir göz atalım.Format. Özgeçmişinizin daha profesyonel görünmesini sağlayarak, sizi rakiplerinizden bir adım önde başlatacak şey, özgeçmişinizin formatıdır. Basit ve sorunsuz anlaşılacak bir şekilde düzenlenen özgeçmişiniz, istediğiniz yazılım uzmanı işine giden yolda önemli bir mesafe kat etmenizi sağlayacak.Format kadar önemli olan bir şey de, özgeçmişinizin başlığıdır.Yaptığınız işi net bir şekilde ifade eden bir başlık; potansiyel işvereninizin dikkatini çekmekle beraber, aynı zamanda da hem yaptığınız işi kısa ve öz belirtir hem de bir çalışan olarak değerinizi yansıtır.

Dikkat etmeniz gereken bir başka şey ise, özgeçmişinizde vereceğiniz bilgilerdir.Standart bir yazılım uzmanı özgeçmişinde başlık, detaylı iş deneyimleri, eğitim bilgileri ve kullandığınız programlama dili ile ilgili teknik beceriler yer almaktadır. Özellikle başlangıç aşamasındaki yazılımcıların dikkat etmek isteyecekleri bir nokta da, mezuniyet tarihi gibi detayları asla es geçmemektir.

Özgeçmişte vermeniz gereken bilgilerden bahsetmişken, iletişim bölümünü es geçmek de olmaz. Ne de olsa, potansiyel işvereninizin size ulaşmak istediği zaman sizinle iletişime geçmesi gerekecek.