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Yazın enerjisini evinizde hissedin     

Yazın enerjisini evinize yansıtmak istediğinizi duyar gibiyiz

16 Mart 2020 Pazartesi 11:54
Yazın enerjisini evinizde hissedin     

Yazın enerjisini evinizde hissedin     

Yazın enerjisini evinize yansıtmak istediğinizi duyar gibiyiz… Art Design’ın 2020 yaz modasına uygun mobilyalarıyla salonundan yemek, yatak odasına kadar evinizin her köşesine yazın canlılığını taşıyabilirsiniz. 

Bahara yeni girmiş olsak da yazın gelmesine birkaç ay kaldı. Hem ruhumuza hem de gözümüze hitap eden renkleri ve tasarımlarıyla 2020 trendlerine uygun Art Design mobilyaları ile bu yaz yenilenmeye ne dersiniz? Ev dekorasyonu denince akla ilk gelen renkler oluyor. Çünkü renklerin ruhumuza etkisi oldukça büyük. Kışın kasvetli havasından çıkıp, yazın cıvıl cıvıl renkleriyle evi dekore etmenin şimdi tam zamanı! Kişiye özel tasarladığı mobilyalarla evleri özel ve biricik kılan Art Design, bu yılın trend rengi mavinin en güzel tonlarını Safir oturma takımıyla, yazın rengi kırmızının tonlarını da Royal oturma takımıyla evimize taşımaya hazırlanıyor. Chester modeli zümrüt yeşili ile buluşturan Ares kanepe de her daim yeşil renginden vazgeçemeyenlere ve evine pozitif bir enerji katmak isteyenlere hitap ediyor. Renklerden ziyade yaz ışıltısını mobilyalarında görmek isteyenler de metalin ahşapla harmanlandığı modellere göz gezdirebilirler. Herkesin zevkini ortaya çıkaran, mekanları özelleştiren Art Design’ın birbirinden farklı modellerine göz gezdirmek için MODOKO’daki 2 mağazasına göz gezdirmek yeterli.

Anahtar Kelimeler:
Art Design
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