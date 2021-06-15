Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği (YEKON) Yönetim Kurulu yeniden yapılandı

YEKON - Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği’nde görev alan yönetim kurulu yeniden yapılandı. YEKON Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Eray Sertaç Ersayın (ETMK) devam ederken, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev paylaşımı şöyle oldu: Mustafa Arhan Kayar (İSTAV) Başkan Yardımcısı, Murat Şam (RYD) Genel Sekreter, Fügen Toksü (TÜHİD) Sayman ve Yaşar Şeki (DPİD) Üye.

YEKON Başkanı Eray Sertaç Ersayın, yaratıcı endüstrilerin ülkelerin dünyaya açılan penceresi olduğunu, ülkelerin ve markaların vizyonunu değiştireceğini belirterek; YEKON’un ülkemizde yaratıcı endüstrilerin ekonomik ve toplumsal hayata sağlayacağı katma değeri artırmayı hedeflediğini söyledi. Yaratıcılığı kucaklama ve yatırım yapma dönemi içinde olduklarını da sözlerine ekleyen Sertaç Ersayın ayrıca, İstanbul’un yaratıcı endüstrilerin dünya merkezi olmasının da çok önemli gelecek hedefleri olduğunu önemle vurguladı.

Birleşmiş Milletler, 2021 yılını Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Kreatif Ekonomi Yılı ilan etti

YEKON Başkanı Ersayın, Birleşmiş Milletler tarafından 2021 yılının Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Kreatif Ekonomi Yılı ilan edildiğini belirterek, iş dünyasında farkındalık yaratmak ve iş birliği modellerini geliştirmek için de çalışmalar yapılacağını söyledi.

YEKON – YARATICI ENDÜSTRİLER KONSEYİ DERNEĞİ

Dernek, Türkiye’de yaratıcı endüstrilerde hizmet ve/veya ürün üreten, yaratıcı katma değer sağlayan, saygın ve etkin sivil toplum örgütlerince 2009 yılında kurulmuştur.

YEKON, fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, disiplinler arası işbirliğini teşvik etmek, geliştirmek, yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen sosyal ve ekonomik değer haline getirilmesi, küresel pazarlarda da rekabet edebilirliğini artırmak, yerel ve küresel yaratıcılık eğitimi konusunda geliştirici, nitelikli çalışmalar yapmak, eğitim sisteminde yaratıcılığa alan açarak, iş hayatına yenilikçi ve yaratıcı bir işgücü sunmak ve sanayiyi yaratıcı endüstrilerle daha çok buluşturmak amacını taşımaktadır.

YEKON’A ÜYE DERNEKLER

ARED (Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği)

BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği)

DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği)

(Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği)

GMK (Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği)

İSTAV (İstanbul Sanat Tanıtım Araştırma Vakfı)

İDA (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği)

İRD (İzmir Reklamcılar Derneği)

MARKA KONSEYİ (Marka Danışmanları ve Yöneticileri Derneği)

MTD (Moda Tasarımcıları Derneği)

RD (Reklamcılar Derneği)

RYD (Reklam Yaratıcıları Derneği)

SSTD (Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği)

TESDER (Türkiye Eğlence Sektörü Derneği)

TESİYAPDER (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği)

TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği)

UESYO (Uygulamalı Endüstri Sanatları Yaygınlaştırma ve Olgunlaştırma Derneği)

YEPUD (Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği)