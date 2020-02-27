Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı

Kapı ve pencere aksesuarları sektörünün önde gelen firmalarından Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 10:53
Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı

Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı

Yarım asrı geride bırakan Yelken Kalıp A.Ş, Türk kilit pazarının önde gelen markalarından İTO Kilit’i bünyesine kattı. Yelken Kalıp; İTO Kilit ile sektördeki derinliğini artırarak, Türk kilit pazarında 2022 yılına kadar ilk 3 firma arasında yer almayı hedefliyor.

Sektörde yarım yüzyılı geride bırakan ve Fornax markası ile üretim yapan Yelken Kalıp Pencere & Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş.kilit pazarının önde gelen markası İTO Kilit’i bünyesine katarak sektördeki gücünü artırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yelken Kalıp A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Nuray Ergül Bulutlar, İTO Kilit’in marka ve ürün hakları ile üretim tesislerinin satın alındığını söyledi. İTO Kilit ile sektördeki yatırımlarını artırdıklarını dile getiren Bulutlar, sözlerine şöyle devam etti:

“Yelken Kalıp A.Ş. 1969 yılında saç parça imalatı ile işe başlayıp 1990 yılında PVC kapı ve pencere aksesuarları üretimine girmiştir. Hızlı bir büyüme gösteren şirketimiz, şu anda 4 binden fazla ürün çeşidi ile faaliyet göstermekte.

Yatırımlarımız içinde AR-GE önemli bir yere sahip. Her yıl geliştirilen inovatif ürünler ile ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Yurtiçi pazarda olduğu gibi yurtdışı pazarda da aranan markalar arasında yer alıyoruz.

Ürünlerimizi Yaklaşık 70 ülkeye gönderiyoruz. Son yatırımımız olan İTO Kilit ile sektörde ürün yelpazemizi genişletmiş olduk. Kilit endüstrisinde derinleşmeyi planlıyoruz. Üretimimize Esenyurt fabrikamızda devam edeceğiz. 2022 yılına kadar Türk kilit pazarındaki ilk 3 firma arasında olmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek.”

Anahtar Kelimeler:
Yelken KalıpİTO Kilit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beymen Club Ankara Arcadium açıldı
Beymen Club Ankara Arcadium açıldı
Prof. Dr. İlhan Tekeli 19. Vehbi Koç Ödülü’nün Sahibi Oldu
Prof. Dr. İlhan Tekeli 19. Vehbi Koç Ödülü’nün Sahibi Oldu
ANKAmall'un çekilişinde ev ve araba sahipleri belli oldu
ANKAmall'un çekilişinde ev ve araba sahipleri belli oldu
Kendi kendine yeten şehirler yaratabilir miyiz?
Kendi kendine yeten şehirler yaratabilir miyiz?
Tombik balığını palamut diye satıyorlar
Tombik balığını palamut diye satıyorlar
Samsung, Galaxy S20 serisi ürünleri ve Galaxy Z Flip için sipariş dönemi
Samsung, Galaxy S20 serisi ürünleri ve Galaxy Z Flip için sipariş dönemi
Porland, İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsoru oldu.
Porland, İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsoru oldu.
MediaMarkt depoları boşaltıyor, yüzde 50 indirim vaadi
MediaMarkt depoları boşaltıyor, yüzde 50 indirim vaadi
Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu
Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu
Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı
Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim