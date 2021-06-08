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Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden

İBB, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İstanbullu üreticilere süt yemi desteğine başlıyor. Destekle üreticinin en büyük gider kalemi olan yem masrafı azaltılacak, üretilen süt de İstanbul’un çocuklarına dağıtılacak.

08 Haziran 2021 Salı 10:23
Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden

Yem desteği EBB'den, halk süt üreticiden

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yem fiyatları başta olmak üzere üretim maliyetleri artan büyükbaş hayvan yetiştiricileri için destek başlattı. İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, İstanbul genelinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere, süt yemi desteği sağlayacak. Son bir yılda yüzde 65’in üzerinde fiyatı artan süt yemi, en az 1 en çok 5 adet büyükbaş hayvan için İBB tarafından temin edilecek. Desteğe başvurular 18 Haziran 2021 tarihine kadar kabul edilecek. Yetiştiricinin maliyetini düşüren İBB, üretilen sütü de İstanbul’un çocuklarına Halk Süt olarak dağıtacak

DESTEK TÜM ÜRETİCİLERE VERİLECEK

 Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, 1 ile 5 hayvanı arasında bulunan işletmelere hayvan başına 500 kilo süt yemi verileceğini söyledi. Desteklerinin işletme başına da 2,5 tona kadar olacağını kaydeden Atalık, “Desteğimizle birlikte çiftçimizin üretim maliyetlerini aşağıya indiriyoruz. Daha kaliteli üretim yapmasını sağlıyoruz. Yemlerini vereceğiz, kaliteli güzel sütlerini üretecekler. O sütleri tekrar alıp Halk Süt olarak çocuklarımıza kaliteli, besleyici, besin değeri yüksek bir şekilde sunacağız. İstanbul Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye olduklarına dair üyelik belgesiyle birlikte başvuran tüm üreticilerimize hiçbir ayrım yapmaksızın süt yemi desteğimizi sağlıyoruz” dedi.

İBB TV’ye konuşan üreticiler destekle nefes alma imkanı bulduklarını belirtti. Sütün litre fiyatındaki artışa kıyasla hayvan yemindeki maliyetlerin katlandığını aktaran üreticiler, destek sayesinde başka ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulacaklarını kaydetti.

SON BAŞVURU 18 HAZİRAN

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, hayvancılığa destek projeleri kapsamında Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Süt Yemi Desteği Projesini hayata geçiriliyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, http://veteriner.ibb.istanbul/  web sayfasındaki başvuru formunu doldurması gerekiyor. Formu doldurarak Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne teslim eden ve başvuru şartlarını taşıyan üreticiler destekten yararlanabilecek. 18 Haziran 2021 tarihine kadar başvurular kabul edilecek. 

Destek için gerekli belgeler şunlar;

-Dilekçe
-Açıklamalar Belgesi
-Kimlik Fotokopisi
-İşletme Kayıt Belgesi
 -İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Üye Belgesi

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