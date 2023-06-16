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Yemeğin konusu futbol | Ünlüler bu masada buluştu

Zorlu AVM'de Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun geleneksel olarak düzenlediği yemeğin konusu bu kez futbol oldu.

16 Haziran 2023 Cuma 10:19
Yemeğin konusu futbol | Ünlüler bu masada buluştu

Yemeğin konusu futbol | Ünlüler bu masada buluştu

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, oyuncu İlker Ayrık, Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, iş insanı Ersin Kenan Kayalar, Bülent Eriş, Onur Ehliz ve Uğur Heperol, aylık buluşmalarını önceki gün gerçekleştirdi. 

Zorlu AVM'deki Morini Restaurant'ta yemek yiyen gruba bu defa Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da eşlik etti. Ünlü isimler, yemekte futbol sohbeti yaptı. Neşeli geçen yemekte ünlü isimler, başkan Sancak'a transferleri de sordu. Yemekte bir araya gelen isimler, çektirdiği hatıra fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, ölümsüzleştirdi. 

Anahtar Kelimeler:
OrkaORKA HoldingZorlu AVMMorini Restaurant
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