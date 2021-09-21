Yemek Odası Takımı Nasıl Seçilir?

Yemek odası salonumuzu oldukça güzel gösteren ve bu anlamda son derece şık tasarımların yapıldığı bir eşya grubudur. Yemek odasında ve özellikle yemek odasına ait yemek masasının üzerinde aile bireyleri arkadaşlar komşular ve birbirini seven birçok insan bir araya gelerek unutulmaz yemekleri tadarak eşsiz anlar yaşar. Bu nedenle yemek odası takımının özenli ve evin şekline uygun bir biçimde seçilmesi gerekmektedir. Doğru yemek masasının seçmek sadece tasarıma dikkat etmekten daha ötesi ne ifade eder. Bu nedenle doğru yemek masası ve yemek odası seçimini yaparken bireylerin göz önünde bulundurulması gereken çok önemli faktörler bulunur.

Yemek odası alırken alanın ölçülerine dikkat edin

Yemek odası takımı almadan önce yemek odası takımının yerleştirileceği alanın ölçülerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Özellikle küçük salonlarda büyük ve avangart yemek odası takımları salon takımı için kullanılacak olan alanın daha da daralmasına ve evin olduğundan daha küçük görünmesine sebep olacaktır. Yemek odası takımının alanı ölçülürken sandalyelerinin hareket alanları ve konsollu kapaklarının açılmasına ilişkin hareket alanları göz önünde bulundurulmalıdır. Her birey genellikle yemek masasının birçok insanı ayarlayabilmek için daha büyük olmasını arzu eder. Büyük ve yan kaplayan yemek masası yerine katlanabilir bir yemek masasını tercih etmek özellikle de küçük salonlar için kurtarıcı bir hamle olacaktır.

Yemek masasının şekli de önemlidir

Yemek odası fiyatları göz önünde bulundurulduğu zaman bu fiyatların hatırı sayılır rakamlar olduğu fark edilmektedir. Bu yüzden bireyler tasarıma renklere veya şaşaalı görünüşü göz önünde bulundurmadan önce sağlamlığa da dikkat etmelidir. Yemek odasının sağlam olması ve yemek masasının da uygun bir geometrik şekli almış olması önemlidir. Örneğin küçük evlerde dikdörtgen bir masa yerine kare veya oval bir masa tercih etmek alanı doğru kullanmak için yapılabilecek en ilk hamledir. Yuvarlak veya oval masalar daha az yer kapladığı gibi aynı zamanda daha çok insanın misafir edilmesine de olanak sağlayabilir. Yine yemek masasının yer aldığı salondaki birtakım eşyalarla olan uyumda yemek masasının şeklini belirlemede yol gösterici olacaktır.