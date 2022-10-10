"Yeni Dünya Düzeninde Lojistik: Fırsatlar ve Trendler!

Berna Akyıldız Wilat Türkiye Başkanı, Prof. Dr. Zeynep Özsoy Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı ev sahipliğinde ve Denge Sende platformunun düzenleyeceği "Yeni Dünya Düzeninde Lojistik: Fırsatlar ve Trendler! " Zirvesi, 14 Ekim 2022 tarihinde Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesinde 9:30-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

NFC Türk ve Atom Lojistik ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan zirve, Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özsoy, Wilat Türkiye Başkanı Berna Akyıldız ve Wilat Global Başkanı Gayani De Alwis’in açılış konuşmaları ile başlayacak.

Açılış Konuşmasının ardından zirve, 3 farklı panel ile devam edecek. Panellerde ‘’Pandemi Sonrası Lojistik ve Lojistikte Yeni Trendler’’, ‘’Lojistikte Yeşil Dönüşüm’’, ‘’ Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?’’, ‘’Şirketlere Karbon Nötr Olma Konusunda Yol Haritası’’ gibi konular konuşulacak ve Hong Kong Üniversitesi’nden Shelley Zhou, TUBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Lojistik Lideri Özgün Oktar gibi isimler panellere ev sahipliği edecek.

14 Ekim Cuma günü hibrit olarak gerçekleşecek olan zirveye sektörden öne gelen isimler de katılım gösterecek.

Zirve Detayları

"Yeni Dünya Düzeninde Lojistik: Fırsatlar ve Trendler! " Zirvesi Denge Sende tarafından, Atom Lojistik ve NFC Türk Dijital ana sponsorluğunda, Wilat ve Altınbaş Üniversitesi ev sahipliğiinde ve Peta Aerial dijital dönüşüm sponsorluğunda gerçekleşecek.

14 Ekim 2022 tarihinde Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesinde 9:30-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan zirvede, Wilat Türkiye İletişim Başkanı ve Denge Sende Platformu Kurucusu Özlem Dalga, NFCTURK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akgün, Wilat Global Başkanı Gayani De Alwis, Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Zeynep Özsoy, Wilat Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gürel Tekelioğlu, Lojistik Profesyoneli Cavit Uğur, Atom Lojistik Satış ve Pazarlama Müdürü Esra Özay, Wilat Kapasite Geliştirme Merkezi Başkanı Vicky Koo, Captonomy Proje Analisti Baran Arıcı, Pizza Lazza Ceosu Esra Kıvrak, TUBİTAK Kutup Arştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Deniz Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı, CMI Polar Shipping WG-Üyesi Didem Light, TÜBİTAK Polar Araştırma Enstitüsü Lojistik Lideri Özgün Oktar ve Hong Kong Üniversitesi Bilim ve Teknoloji’den Dr. Shelley Zhou konuşmacı olarak yerlerini alacaklar.